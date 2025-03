Allerta Meteo Gialla nel Lazio per pioggia e vento: previsioni per il 14 Marzo 2005

Il Centro Funzionale Regionale della Protezione Civile del Lazio ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla per il giorno di venerdì 14 marzo, a causa di un peggioramento delle condizioni atmosferiche che interesserà la regione a partire dalla tarda serata di giovedì 13 marzo. L’arrivo di correnti atlantiche sul bacino Mediterraneo determinerà l’intensificarsi dei fenomeni meteorologici, con una combinazione di pioggia e vento che richiede massima attenzione da parte della cittadinanza e delle amministrazioni locali.

Vento e mareggiate

A partire dalla notte di giovedì e per tutta la giornata di venerdì, sono previsti venti forti provenienti dai quadranti meridionali, con raffiche che potrebbero raggiungere intensità di burrasca forte. Questo comporterà una maggiore probabilità di mareggiate lungo le coste esposte, in particolare lungo la fascia costiera settentrionale e meridionale della regione, dove i fenomeni potrebbero causare disagi a chi si trova nelle aree più vulnerabili. Le autorità locali sono state invitate a monitorare attentamente la situazione per garantire la sicurezza delle zone costiere, in vista di possibili danni alle infrastrutture o pericolo per la navigazione.

Piogge e rischi idrogeologici

Oltre ai forti venti, la giornata di venerdì 14 marzo sarà caratterizzata da precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco, che interesseranno la maggior parte del Lazio. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità e attività elettrica. Sebbene le precipitazioni non siano previste essere particolarmente intense, potrebbero comunque causare disagi nelle aree più esposte al rischio idrogeologico, come quelle con suoli già saturi o con corsi d’acqua a livelli elevati. Le piogge, infatti, potrebbero portare a una maggiore vulnerabilità alle frane e agli allagamenti, soprattutto nelle zone montane o nelle vicinanze dei fiumi.

Prevenzione e monitoraggio

La Protezione Civile ha invitato tutte le amministrazioni locali ad attivare le procedure previste dai piani di emergenza, al fine di far fronte tempestivamente a eventuali criticità. È fondamentale prestare attenzione alle indicazioni delle autorità e monitorare costantemente l’evolversi della situazione. In particolare, le zone più vulnerabili a frane e allagamenti, come quelle della Capitale e dei suoi bacini fluviali, necessitano di una maggiore sorveglianza. Le piogge potrebbero, infatti, accentuare il rischio di smottamenti, soprattutto se le condizioni meteorologiche dovessero persistere oltre il previsto.

In sintesi, la giornata di venerdì 14 marzo vedrà un netto peggioramento del tempo nel Lazio, con forti venti meridionali e precipitazioni sparse, anche intense e accompagnate da attività elettrica. È necessario rimanere informati attraverso i canali ufficiali e adottare tutte le misure di sicurezza previste in caso di fenomeni meteo estremi. La Protezione Civile e le autorità locali sono in costante monitoraggio e pronte a intervenire per minimizzare i rischi legati a frane, allagamenti e altre criticità derivanti dalle condizioni meteorologiche avverse.

