Allerta meteo nel Lazio dalla mattina di lunedì 13 gennaio: attenzione a venti forti e mareggiate

La Regione Lazio ha emesso un’allerta meteo di livello giallo a partire dalla mattina di lunedì 13 gennaio 2025, con validità che si estenderà per le successive 24-36 ore. La Direzione Emergenza, Protezione Civile e NUE 112 avvertono la popolazione di prestare attenzione alle condizioni atmosferiche che caratterizzeranno il territorio laziale in questo intervallo di tempo.

La causa dell’allerta è legata a un‘intensa perturbazione che porterà venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali, con raffiche che potrebbero raggiungere intensità di burrasca forte. Questi venti, che soffieranno con particolare intensità lungo le zone più esposte, potrebbero causare disagi sia alla viabilità che alla sicurezza pubblica, soprattutto nelle zone montuose e collinari.

In aggiunta al vento forte, le mareggiate sono previste lungo le coste esposte, con possibile aumento dell’altezza delle onde. I tratti costieri potrebbero essere soggetti a danni da acqua e vento, con potenziale rischio di erosione delle spiagge e pericolo per la navigazione. I cittadini residenti nelle aree costiere sono quindi invitati a prestare massima attenzione, evitando attività all’aperto vicino al mare e non intraprendere viaggi non importanti.

Le autorità locali invitano la popolazione a seguire le indicazioni della Protezione Civile e a rimanere informata attraverso i canali ufficiali di aggiornamento meteo. In particolare, chi si trova in zona montane o costiere dovrebbe monitorare l’evolversi della situazione e prendere tutte le precauzioni necessarie per garantire la propria incolumità.