Allerta Meteo nel Lazio, in arrivo temporali e forti raffiche di vento

La Protezione Civile invita i cittadini a prendere precauzioni e a evitare spostamenti non necessari durante le ore di maggiore intensità del maltempo

La Protezione Civile della Regione Lazio ha diramato un’allerta meteo gialla a partire dalla mattina di giovedì 5 settembre e per le successive 12-18 ore. La Direzione emergenza, protezione civile e NUE 112 ha emesso il comunicato sulla base delle previsioni meteo che indicano condizioni di instabilità atmosferica significativa. L’allerta riguarda tutto il territorio della regione e annuncia un aumento del rischio di fenomeni meteorologici intensi.

In arrivo piogge e temporali intensi

Secondo il comunicato della Protezione Civile, è previsto che il Lazio sarà interessato da precipitazioni che potranno essere da sparse a diffuse, con rovesci di carattere temporalesco. Le piogge potranno essere abbondanti e accompagnate da fenomeni atmosferici intensi, come rovesci di forte intensità, grandinate e forti raffiche di vento.

La frequente attività elettrica, ovvero la presenza di fulmini, è un altro aspetto significativo delle condizioni previste, che rende questo tipo di allerta particolarmente importante per la sicurezza della popolazione.

Le piogge attese potrebbero creare disagi non solo in aree urbane, ma anche nelle zone montuose e collinari della regione, dove il rischio di frane e smottamenti può aumentare in presenza di precipitazioni abbondanti e prolungate. La grandine, pur essendo un fenomeno temporaneo, può causare danni alle colture agricole e alle infrastrutture.

Possibili conseguenze

L’allerta meteo gialla, pur essendo un livello inferiore rispetto all’allerta arancione o rossa, implica comunque la necessità di prestare attenzione e adottare misure preventive. Questo tipo di allerta indica infatti situazioni in cui sono possibili eventi meteo localmente pericolosi che, pur non raggiungendo una gravità estrema, possono comunque causare disagi significativi.

Tra i rischi maggiormente associati a questo tipo di fenomeni troviamo:

Allagamenti locali : in particolare nelle aree urbane dove il sistema di drenaggio potrebbe non essere sufficiente a gestire volumi d’acqua improvvisi e consistenti.

: in particolare nelle aree urbane dove il sistema di drenaggio potrebbe non essere sufficiente a gestire volumi d’acqua improvvisi e consistenti. Frane e smottamenti : le zone collinari e montuose, specie se già colpite da recenti piogge, potrebbero vedere un aumento di episodi di smottamento.

: le zone collinari e montuose, specie se già colpite da recenti piogge, potrebbero vedere un aumento di episodi di smottamento. Interruzioni del traffico : strade allagate, cadute di rami e detriti portati dal vento potrebbero causare disagi alla circolazione stradale, sia in città che nelle zone rurali.

: strade allagate, cadute di rami e detriti portati dal vento potrebbero causare disagi alla circolazione stradale, sia in città che nelle zone rurali. Rischi per le attività all’aperto: per chi lavora o si trova a svolgere attività all’aperto, come agricoltori e cacciatori, il rischio di fulminazione durante i temporali è un fattore da non sottovalutare.

La Protezione Civile invita i cittadini a prendere precauzioni e a evitare, laddove possibile, spostamenti non necessari durante le ore di maggiore intensità del maltempo. È consigliato prestare attenzione ai bollettini meteo locali e seguire le indicazioni delle autorità in caso di peggioramento delle condizioni.

Raccomandazioni per la sicurezza

In presenza di un’allerta meteo gialla, la popolazione è invitata a seguire alcune semplici regole di sicurezza che possono ridurre i rischi associati a temporali intensi e fenomeni atmosferici estremi:

Evitare di sostare in aree aperte durante i temporali, per ridurre il rischio di essere colpiti da fulmini.

Non parcheggiare o sostare con il proprio veicolo sotto alberi, poiché le forti raffiche di vento potrebbero causare la caduta di rami o alberi interi.

Prestare attenzione in prossimità di corsi d’acqua, che potrebbero ingrossarsi rapidamente a causa delle piogge intense.

Non avventurarsi su strade secondarie o percorsi in montagna, che potrebbero essere soggetti a frane o a una ridotta visibilità a causa del maltempo.

Tenere a portata di mano torce elettriche e batterie cariche in caso di interruzioni dell’energia elettrica, un evento non raro in presenza di temporali particolarmente intensi.