Allerta meteo nel Lazio, maltempo da sabato 11 gennaio: piogge diffuse e nevicate

La Direzione emergenza, protezione civile e NUE 112 della Regione Lazio ha diramato un’allerta gialla con validità a partire dal pomeriggio di sabato 11 gennaio 2025 e per le successive 24-36 ore. L’avviso riguarda l’intero territorio regionale e prevede un’intensificazione delle condizioni meteorologiche instabili, con precipitazioni diffuse che interesseranno principalmente i settori meridionali.

Secondo le previsioni, l’afflusso di aria fredda in arrivo dal nord-est determinerà condizioni di instabilità atmosferica su gran parte del Lazio. I fenomeni, che assumeranno carattere di rovescio o temporale, saranno particolarmente intensi sulle zone meridionali, comprese quelle montuose e collinari. Le piogge, che si alterneranno a fasi più tranquille, potrebbero essere accompagnate da fenomeni locali di vento forte, con possibili disagi alla viabilità.

Neve

Un’altra possibile incognita riguarda le nevicate, che si potrebbero verificare sui settori di confine tra Lazio, Abruzzo e Molise, una quota più elevata, a partire dai 700-800 metri di altitudine. Le nevicate, nonostante la debole intensità, potrebbero determinare una leggera imbiancata, con potenziali disagi per i conducenti in transito sulle strade più alte. Non sono previsti però accumuli significativi.

Viabilità

Il rischio di condizioni meteorologiche avverse sarà elevato soprattutto nelle zone costiere, dove il passaggio di temporali potrebbe essere rapido ma intenso. Per tale motivo, la Protezione civile raccomanda la massima attenzione alla popolazione e agli operatori della viabilità, invitando a monitorare costantemente gli aggiornamenti meteorologici.