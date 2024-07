Allerta meteo nel Lazio per lunedì 22 luglio: piogge in arrivo, temperature in calo

Le raccomandazioni della Protezione Civile in vista dell’allerta gialla

La Direzione Emergenza, Protezione Civile e NUE 112 della Regione Lazio ha emesso un’allerta gialla per la giornata di lunedì 22 luglio 2024. L’allerta, che entrerà in vigore dalle prime ore del mattino e durerà per le successive 9-12 ore, prevede condizioni meteorologiche avverse che potrebbero influire sulla quotidianità dei cittadini e richiedere l’adozione di misure di sicurezza specifiche.

Dettagli dell’Allerta

Secondo il comunicato ufficiale, sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, particolarmente nelle zone meridionali e orientali della regione. I quantitativi di pioggia accumulati saranno variabili, da deboli a moderati. Le temperature massime in diminuzione e non più alte di 31 gradi. Venti di Maestrale. Questo tipo di allerta richiede una particolare attenzione da parte dei cittadini e delle autorità locali per prevenire e mitigare eventuali disagi o danni.

Zone interessate

Le aree che saranno maggiormente colpite includono le province meridionali e orientali del Lazio. È importante che i residenti di queste zone prestino particolare attenzione agli aggiornamenti meteo e seguano le indicazioni della Protezione Civile. Le precipitazioni previste, seppur moderate, potrebbero causare problemi di viabilità, allagamenti temporanei e disagi nei trasporti.

Raccomandazioni

In vista dell’allerta gialla, la Protezione Civile raccomanda alcune misure di sicurezza fondamentali:

Evitare gli Spostamenti Non Necessari: Se possibile, limitare gli spostamenti durante le ore di maggiore intensità delle precipitazioni per evitare di rimanere coinvolti in situazioni di emergenza. Monitorare gli Aggiornamenti: Seguire costantemente gli aggiornamenti meteorologici attraverso i canali ufficiali e i media locali per rimanere informati sull’evoluzione delle condizioni meteo. Preparare Kit di Emergenza: Tenere a portata di mano un kit di emergenza contenente torce, batterie, acqua potabile, medicinali essenziali e altri beni di prima necessità. Proteggere gli Spazi Esterni: Assicurarsi che oggetti mobili, come vasi di fiori, mobili da giardino e biciclette, siano ben fissati o posti al riparo per evitare che vengano trascinati via dal vento o dalla pioggia. Guidare con Prudenza: Se è indispensabile mettersi in viaggio, guidare con estrema cautela, mantenere una distanza di sicurezza adeguata dagli altri veicoli e ridurre la velocità per prevenire incidenti.

Il ruolo della Protezione Civile

La Protezione Civile della Regione Lazio sarà attivamente impegnata nel monitorare la situazione e nel coordinare le operazioni di emergenza. Saranno effettuati controlli e interventi preventivi per ridurre i rischi di allagamenti, monitorare i fiumi e i corsi d’acqua, e garantire la sicurezza delle infrastrutture. Inoltre, saranno predisposti servizi di pronto intervento per rispondere tempestivamente a eventuali emergenze.