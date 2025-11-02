Allerta Meteo su Roma e Lazio lunedì 3 novembre: piogge e temporali in arrivo

Lunedì 3 novembre 2025 Roma e il Lazio si preparano a una giornata di maltempo diffuso. Il Dipartimento regionale della Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo di colore giallo, segnalando condizioni di instabilità che interesseranno soprattutto le aree meridionali della regione. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Maltempo a Roma e Lazio: piogge, vento e grandine

Si tratta di un’allerta per ordinaria criticità idrogeologica da temporali, una classificazione che indica la possibilità di fenomeni intensi, localizzati e a rapida evoluzione. Il bollettino parla di una “elevata incertezza previsionale”, sottolineando la difficoltà nel definire con precisione le zone dove i rovesci potranno risultare più insistenti o violenti.

Secondo la Protezione Civile, le precipitazioni saranno accompagnate da raffiche di vento, grandinate e frequenti fulminazioni, elementi tipici delle perturbazioni autunnali che attraversano il Centro Italia in questo periodo. In alcune aree, i fenomeni potrebbero concentrarsi in brevi ma intensi episodi temporaleschi, mentre in altre si alterneranno schiarite e piogge di moderata entità.

Aree più colpite – zone C, E, F e G: dove sono e cosa attendersi

La mappa diffusa dal Dipartimento regionale indica con chiarezza le zone coinvolte dall’allerta gialla. In particolare, risultano comprese:

Zona C – Appennino di Rieti , interessata da precipitazioni diffuse e possibili temporali localizzati;

, interessata da precipitazioni diffuse e possibili temporali localizzati; Zona E – Bacino dell’Aniene , dove sono attesi rovesci intensi e locali accumuli di pioggia significativi;

, dove sono attesi rovesci intensi e locali accumuli di pioggia significativi; Zona F – Bacini costieri del Sud , che comprendono parte delle province di Latina e Frosinone, aree spesso esposte a forti precipitazioni in caso di correnti umide provenienti dal Tirreno;

, che comprendono parte delle province di Latina e Frosinone, aree spesso esposte a forti precipitazioni in caso di correnti umide provenienti dal Tirreno; Zona G – Bacino del fiume Liri, dove la criticità idrogeologica potrà manifestarsi in forma più evidente, soprattutto nei punti soggetti a scorrimento superficiale e allagamenti temporanei.

Il quadro generale resta comunque di instabilità anche nelle altre aree del Lazio. Le zone A (bacini costieri del Nord), B (bacino medio del Tevere) e D (bacini di Roma) non rientrano ufficialmente nell'allerta, ma non si escludono fenomeni temporaleschi isolati. Le condizioni atmosferiche potranno variare rapidamente, con schiarite seguite da rovesci improvvisi, tipici delle perturbazioni a carattere sparso.

Raccomandazioni della Protezione Civile

L’allerta gialla non comporta, di per sé, un rischio elevato per la popolazione, ma invita comunque alla prudenza, soprattutto nelle ore centrali della giornata e nel tardo pomeriggio, quando l’intensità delle precipitazioni potrebbe aumentare.

Le autorità raccomandano di limitare gli spostamenti non necessari, prestando attenzione alla viabilità urbana e extraurbana: la formazione di pozzanghere, piccoli allagamenti e la caduta di rami o detriti sono fenomeni ricorrenti in giornate come questa.

Si suggerisce inoltre di evitare la sosta nei pressi di corsi d’acqua, sottopassi e zone soggette a ristagno idrico, e di assicurarsi che i sistemi di drenaggio domestici – come griglie e caditoie – siano liberi da ostruzioni. In caso di emergenze, è attivo il numero verde della Protezione Civile regionale, che monitora costantemente l’evoluzione meteo in collaborazione con le strutture comunali.

Temperature miti nonostante la pioggia

Nonostante la perturbazione in arrivo, le temperature si manterranno su valori piuttosto miti per il periodo. Le minime oscilleranno tra i 10 e i 15 gradi nelle province meridionali, in particolare nel territorio di Latina, mentre le massime raggiungeranno i 19-21 gradi a Roma e nelle zone limitrofe.

L’umidità elevata e la scarsa ventilazione nelle ore di calma potrebbero tuttavia accentuare la percezione di freddo nelle prime ore del mattino e in serata.

Una fase di instabilità tipica di inizio novembre

L’allerta di lunedì si inserisce in un contesto climatico tipico di inizio novembre, caratterizzato da perturbazioni atlantiche alternate a brevi fasi di miglioramento. Dopo settimane di stabilità e temperature sopra la media, l’arrivo di masse d’aria più umide segna il ritorno di condizioni più coerenti con la stagione autunnale.

Le previsioni a medio termine lasciano intravedere una nuova perturbazione nei giorni successivi, con possibili ulteriori precipitazioni tra mercoledì e giovedì. La Protezione Civile continuerà a monitorare la situazione per aggiornare tempestivamente i bollettini e fornire indicazioni ai Comuni e ai cittadini.

In sintesi

Allerta gialla per rischio idrogeologico da temporali su Roma e Lazio lunedì 3 novembre;

per rischio idrogeologico da temporali su Roma e Lazio lunedì 3 novembre; Fenomeni più intensi attesi nelle zone meridionali e interne (Rieti, Aniene, Liri, bacini costieri del Sud);

(Rieti, Aniene, Liri, bacini costieri del Sud); Possibili temporali isolati anche altrove, inclusa la Capitale;

anche altrove, inclusa la Capitale; Temperature miti , tra 10 e 21 gradi;

, tra 10 e 21 gradi; Raccomandata la prudenza negli spostamenti e attenzione ai fenomeni locali di allagamento.

Lunedì sarà quindi una giornata da affrontare con cautela, in attesa che il sistema perturbato si sposti verso il Sud della penisola. Roma e il Lazio, intanto, si preparano a un’altra giornata di pioggia, con l’auspicio che le precipitazioni non provochino particolari disagi, ma contribuiscano a riportare un po’ di equilibrio dopo le settimane di siccità anomala che hanno preceduto questo ritorno all’autunno.