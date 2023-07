Allerta meteo Toscana, codice arancione per temporali forti

(Adnkronos) – In Toscana è ancora allerta meteo arancione per temporali forti e rischio idrogeologico idraulico fino alle 8 di domani sabato 1 luglio. Lo riporta il bollettino emesso dalla Sala operativa della protezione civile regionale che mantiene comunque il codice giallo fino alle ore 12 di sabato 1 luglio, sempre su tutta la Toscana. A causa di una saccatura atlantica (cuneo di bassa pressione) associata ad elevati livelli di vorticità che è attualmente in transito nella nostra regione, per oggi, e fino alle prime ore del mattino di domani, sono previsti temporali forti con maggiore intensità nelle zone costiere e a sud della Toscana. Previsti anche possibili colpi di vento e grandinate. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo —[email protected] (Web Info)

