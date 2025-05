Allevamento di daini e cervi non autorizzato scoperto in provincia di Latina

Non sempre gli animali selvatici vivono lontani dagli occhi dell’uomo, tra boschi e montagne. A volte si trovano dietro recinzioni ben nascoste, in contesti insospettabili. È quanto accaduto in provincia di Latina, dove i Carabinieri Forestali del Raggruppamento CITES – il nucleo specializzato dell’Arma che si occupa della tutela delle specie protette – hanno scoperto un allevamento non autorizzato di fauna selvatica.

Il risultato dell’indagine, condotta dal Nucleo CITES di Roma con il supporto del Distaccamento di Fiumicino e della Sezione Operativa Centrale del Reparto Operativo CITES, ha portato alla denuncia del direttore generale di un’azienda agricola. Il motivo? La detenzione, priva di autorizzazioni e di documentazione sanitaria, di circa 130 esemplari tra cervi e daini, animali che per la normativa vigente sono classificati come appartenenti alla fauna selvatica, e la cui gestione comporta precisi obblighi di legge.

Il sequestro e l’intervento delle autorità sanitarie

La scoperta è avvenuta all’interno di un’area recintata, predisposta probabilmente con l’intento di garantire una parvenza di legalità. Tuttavia, nessuna delle certificazioni previste – né autorizzazioni di detenzione, né documenti sanitari – è stata presentata. L’allevamento è stato quindi posto sotto sequestro, mentre le autorità sanitarie locali sono state immediatamente coinvolte per i controlli di competenza.

Oltre all’evidente violazione delle norme di conservazione della fauna selvatica, il caso solleva preoccupazioni legate alla sanità pubblica. Gli animali selvatici, soprattutto se detenuti senza monitoraggi veterinari, possono diventare veicolo di zoonosi – malattie trasmissibili dagli animali all’uomo – e rappresentano una concreta minaccia per l’equilibrio dell’ecosistema, qualora sfuggissero o venissero liberati accidentalmente.

Perché è un fatto che riguarda tutti

Spesso percepiti come eventi isolati, episodi come questo sono invece spie di un fenomeno più esteso: il traffico illegale o la gestione irregolare della fauna selvatica. Se un allevamento di oltre cento animali può esistere senza alcuna autorizzazione, significa che i meccanismi di controllo hanno bisogno di essere costantemente aggiornati e resi più capillari.

Le norme italiane ed europee non vietano tout court la detenzione di animali selvatici, ma la regolano con attenzione per motivi che vanno dalla tutela della biodiversità alla sicurezza pubblica. In questo contesto, il ruolo dei Carabinieri Forestali CITES è cruciale: non si tratta solo di sanzionare chi viola la legge, ma di presidiare un confine fragile tra legalità e pericolo, tra uso lecito delle risorse naturali e sfruttamento irresponsabile.

L’impegno delle forze dell’ordine e il futuro dei controlli

L’attività investigativa portata avanti in questo caso non è frutto del caso. Rientra in un disegno più ampio, un’azione sistematica che l’Arma dei Carabinieri persegue con continuità. Il contrasto ai reati ambientali, in particolare quelli ai danni della fauna selvatica, è ormai una priorità strategica che coinvolge competenze giuridiche, veterinarie e ambientali.

Quanto accaduto nel Lazio è un promemoria silenzioso ma potente: la natura non è una proprietà privata da sfruttare secondo convenienza. Richiede rispetto, regole e sorveglianza. Ed è anche per questo che i controlli continueranno, senza interruzioni, per individuare e fermare situazioni analoghe, capaci di compromettere non solo l’ambiente, ma anche la salute delle comunità.

