Allontanamento piccioni a Roma, Simona di Zucchet ZCT: “L’emergenza in città si combatte con servizi professionali”

Roma sta vivendo un’emergenza piccioni sempre più evidente, che richiede l’intervento di esperti nell’allontanamento piccioni a Roma e della disinfestazione. Questi volatili, presenti in gran numero nelle aree urbane, rappresentano non solo un problema di decoro ma anche un rischio per la salute pubblica e la conservazione dei monumenti storici. La loro presenza massiccia causa accumuli di guano corrosivo, danni alle strutture e potenziali rischi di contagio, rendendo necessario un intervento mirato e professionale. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

«Spesso i cittadini ci chiedono come sia possibile gestire una popolazione così numerosa e distribuita in tutta la città», spiega Simona, esperta in allontanamento piccioni a Roma per Zucchet ZCT, «La risposta sta in un approccio integrato che unisce tecnologie moderne e metodi naturali come la falconeria.» LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Dissuasori meccanici: la prima linea di difesa

Tra le soluzioni più efficaci per limitare la sosta e la nidificazione dei piccioni ci sono i dissuasori meccanici, dispositivi progettati per impedire ai volatili di posarsi su cornicioni, tetti, statue e altri punti strategici. Questi sistemi includono punte in acciaio inox, reti anti-intrusione e cavi tesi, che creano barriere fisiche insormontabili per i volatili. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

«I dissuasori sono fondamentali soprattutto in centro storico, dove il rispetto per l’estetica e la tutela del patrimonio sono priorità», sottolinea Simona. «Quando sono installati da professionisti, garantiscono un’efficacia duratura e senza impatti sull’aspetto architettonico.»

Questi dispositivi sono progettati per resistere agli agenti atmosferici e all’usura del tempo, offrendo una soluzione che richiede poca manutenzione ma che può fare una grande differenza nel controllo della popolazione di piccioni.

L’innovazione della falconeria urbana

Una delle tecniche più apprezzate e rispettose dell’ambiente è la falconeria urbana, un metodo naturale che utilizza rapaci addestrati per allontanare i piccioni senza recare loro danno. I rapaci rappresentano un predatore naturale, e la loro presenza induce i volatili a spostarsi spontaneamente. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

«La falconeria è particolarmente efficace in aree estese e difficili da trattare con dissuasori tradizionali», spiega Simona. «È una soluzione ecologica, che non prevede l’uso di sostanze chimiche o sistemi invasivi, ma solo il ritorno a un equilibrio naturale.»

Il lavoro dei falconieri non si limita all’allontanamento: i rapaci sono accompagnati da esperti che monitorano costantemente il territorio, adattando la presenza dei predatori in base ai movimenti dei volatili.

Un intervento su misura per ogni zona della città

Ogni quartiere di Roma presenta caratteristiche specifiche che influenzano la scelta del metodo più adeguato per il controllo dei piccioni. In zone residenziali e commerciali i dissuasori meccanici sono spesso la prima scelta, mentre nei parchi pubblici o nelle aree verdi la falconeria può risultare la soluzione più efficace.

«La chiave è l’analisi preliminare», spiega l’esperta. «Solo una valutazione accurata permette di definire un piano di intervento personalizzato che tenga conto della conformazione urbana, della densità dei volatili e delle esigenze della comunità.»

Questa personalizzazione degli interventi è essenziale per rispettare le normative vigenti, che tutelano la fauna selvatica e garantiscono un approccio etico al controllo dei volatili.

Monitoraggio e manutenzione: la prevenzione è fondamentale

Non basta installare dissuasori o effettuare sessioni di falconeria: il successo a lungo termine dipende da un monitoraggio costante e da una manutenzione regolare degli impianti. Questo permette di individuare tempestivamente eventuali nuovi punti di aggregazione e di intervenire prima che il problema si ripresenti.

«Offriamo ai nostri clienti piani di controllo periodici che assicurano la continuità dell’efficacia e il rispetto delle normative vigenti», precisa Simona.

Questa attenzione alla manutenzione riduce i rischi di inefficacia e aiuta a mantenere sotto controllo la presenza di piccioni in modo sostenibile.

Perché affidarsi a professionisti come Zucchet ZCT

Affidarsi a un servizio specializzato significa garantirsi un intervento sicuro, efficace e rispettoso dell’ambiente urbano e della fauna. A Roma, aziende come Zucchet ZCT vantano anni di esperienza nel settore dell’allontanamento volatili, unendo competenze tecniche, innovazione e sensibilità ambientale.

«Solo chi conosce bene il comportamento dei piccioni e le tecnologie più avanzate può progettare un piano di gestione efficace», conclude Simona. «L’obiettivo è migliorare la qualità della vita in città, proteggere i beni culturali e tutelare la salute pubblica senza ricorrere a metodi invasivi o dannosi.» LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Una sfida urbana da vincere insieme

L’emergenza piccioni a Roma è una sfida complessa che richiede soluzioni integrate e competenze specialistiche. Grazie ai dissuasori meccanici, alla falconeria e a interventi su misura, è possibile ridurre significativamente la presenza di questi volatili, restituendo decoro e sicurezza agli spazi pubblici e privati.

Se la convivenza con i piccioni è diventata un problema, rivolgersi a professionisti è il primo passo per un intervento efficace e duraturo.

© Riproduzione riservata