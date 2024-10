‘Allontanata da Amici’: la protagonista del programma è out | Mossa a sorpresa di Maria

Ha avuto inizio la ventiquattresima edizione di ‘Amici’ sempre condotta da Maria De Filippi. E subito è avvenuto un clamoroso colpo di scena

Finalmente, per la gioia dei tantissimi appassionati dello storico talent show, ha avuto inizio la ventiquattresima edizione di ‘Amici‘, in onda come di consueto su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi. Si apre dunque una una nuova stagione per la scuola di giovani talenti più famosa d’Italia.

L’autrice e conduttrice milanese ha puntato su molte conferme e una sola novità, almeno per ciò che riguarda lo staff dei professori. L’unica sostituzione ha coinvolto Raimondo Todaro, che dopo tre anni ha lasciato la scuola. Al suo posto è stata scelta come nuova insegnante di danza Deborah Lettieri.

La prima puntata del talent show ha fatto registrare ascolti più che lusinghieri, numeri di assoluto rilievo che hanno ricevuto il plauso e l’encomio da parte dei vertici di Mediaset. Risultati che non fanno altro che confermare l’eccellente stato di salute dei programmi targati Maria De Filippi.

In realtà l’addio di Todaro non è l’unico elemento di discontinuità con il recente passato di ‘Amici‘. Un’altra figura di primo piano ha abbandonato a sorpresa il programma, proprio nel momento in cui il pubblico sperava di poterla rivedere con maggiore frequenza.

Amici, arriva l’addio a sorpresa: non se l’aspettava nessuno

Si sa del resto che le sorprese e i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo, soprattutto in un talent show come ‘Amici’ in cui il forfait inatteso è da mettere in conto. E in questo caso l’assenza è di quelle molto importanti, alla luce dello spessore della diretta interessata.

Stiamo parlando della ballerina vincitrice della ventesima edizione, che negli ultimi anni è diventata anche un’eccellente conduttrice e showgirl. Per chi ancora non l’avesse riconosciuta, si tratta di Giulia Stabile.

Amici, il clamoroso dietrofront spiazza i fan: si è presentata lo stesso

La Stabile infatti non era presente in studio alla prima puntata, ma solo perché impegnata all’estero per ragioni personali. La giovane ballerina si trova infatti a Londra, ma a sorpresa è riuscita comunque a partecipare allo show.

Maria De Filippi l’ha chiamata e un istante dopo l’amata ballerina è apparsa in collegamento video. Nel corso del suo intervento non ha chiarito se e quando tornerà in Italia, lasciando tutti alle prese con un enorme punto interrogativo. Vedremo cosa succederà.