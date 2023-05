Alluvione Cesena, il racconto della parrucchiera: “Così il fiume ci ha ricoperti” – Video

(Adnkronos) – (Dall’inviata Silvia Mancinelli) "Il fiume ci ha ricoperti, arrivava fino a metà vetrina. Dentro c’era fango, melma ovunque, è stata una tragedia”. È il racconto che fa all’Adnkronos Cristina Guzzon, titolare del salone di parrucchiere in via IX febbraio 1970 a Cesena. "Siamo corsi a tamponare i danni, a mettere in salvo il salvabile. Abbiamo capito che la situazione diventava grave ieri mattina ma, nel delirio, abbiamo avuto tanta fortuna. Tanti ragazzi, gente che nemmeno conoscevamo, sono qui a spalare con noi. È questo che ci fa pensare che ce la faremo”. E tra una passata di scopa e di straccio sui vetri, c’è anche chi offre i pasticcini. “Un ristoratore di zona ci ha portato il pranzo e i dolci, così da alleviarci la fatica”, spiega Cristina. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

