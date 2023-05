Alluvione Emilia Romagna, anche domani allerta rossa

(Adnkronos) – Alluvione in Emilia Romagna, sarà allerta meteo rossa anche domani, ma solo sulla pianura bolognese e la costa romagnola. Allerta meteo arancione, invece, nelle aree collinari della Romagna e dell'appennino bolognese. A comunicarlo è la Regione. ''E' confermata anche per domani l’allerta rossa, ma in un’area inferiore rispetto a oggi, per criticità idraulica su bassa collina, pianura e costa romagnola. Allerta arancione per criticità idrogeologica nelle aree collinari della Romagna e dell'appennino bolognese, dove persistono condizioni favorevoli allo sviluppo e all'evoluzione di frane già attivatesi nei giorni scorsi'', quanto comunica la Regione Emilia Romagna. ''Per la giornata di domani non sono previste piogge né innalzamenti dei livelli idrometrici, che si stanno lentamente abbassando. Tuttavia, rimane alta l’attenzione per la difficoltà di smaltimento delle acque esondate dai corsi d'acqua e che gravano sul reticolo secondario e di bonifica'', spiega la Regione. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata