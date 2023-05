Alluvione Emilia Romagna, Bonelli: “Basta capri espiatori, cosa c’entrano le nutrie?

(Adnkronos) – "Si parla di ambientalismo ideologico, ma questo Paese gli ambientalisti non l'hanno governato. Bisogna cercare altrove. Da anni chiediamo opere, vasche di laminazione, bacini per far defluire fiumi. Ho il dovere di difendere chi in questo Paese si è sempre battuto contro il dissesto da accuse infamanti". Lo ha detto Angelo Bonelli, che nel suo intervento alla Camera dopo l'informativa del governo sull'alluvione in Emilia Romagna ha replicato con forza alle polemiche contro gli ambientalisti. "Questo è l'onorevole Cecchetti, della Lega, dice no alle vasche di laminazione a San Vittore Olona, lui ha fatto questa battaglia", ha affermato Bonelli mostrando in aula un volantino elettorale di Cecchetti. "Questo è un Odg del Senato della Lega che dice no alle vasche del Seveso", ha proseguito il portavoce dei Verdi mostrando ai colleghi il documento parlamentare. "Questo è di Fratelli d'Italia, che un anno fa chiedeva lo stop alle vasche a Parma e poi a Modena. E anche l'europarlamentare Sardone della Lega dice no alle vasche", ha continuato Bonelli. "Allora basta, non serve sviare l'attenzione dalle vere responsabilità. Il ministro non ha pronunciato la parola cambiamento climatico. E' grave. E cosa c'entrano le nutrie? Volete far credere agli italiani che sono cascati ponti, ferrovie e strade per le nutrie? Basta creare capri espiatori". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

