Alluvione Emilia Romagna, Salvini: “Commissario? Prima si fa meglio è”

(Adnkronos) – Il commissario che si occupi della ricostruzione delle zone colpite dall'alluvione in Emilia Romagna? "Prima si fa e meglio è, chiunque venga nominato da Palazzo Chigi per me va bene". Così il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, dalla Prefettura di Bologna. "Non ho né simpatie né antipatie, ne pongo veti su chicchessia – afferma Salvini – La scelta che il presidente farà ha tutto il mio sostegno, qualunque scelta sia fatta". E aggiunge: "Io mi occupo di strade e ferrovie e non partecipo al toto nomi e al toto nomine". Quanto all'ipotesi che venga nominato il generale Francesco Paolo Figliuolo: "Lo conosco e lo stimo per il lavoro fatto per l'emergenza Covid. Ma in questi giorni ho letto tanti nomi…". "Esprimo l'auspicio che il commissario venga scelto in fretta in base alle competenze tecniche non al colore politico", afferma quindi dal Festival dell'Economia. "Sui giornali se ne scrivono e se ne leggono tante. E' mio dovere e piacere lavorare con sindaci e governatori indipendente dal colore politico", conclude.

