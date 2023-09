Alluvione Libia, la richiesta: “Sacchi per cadaveri per scongiurare epidemia”

(Adnkronos) – I soccorritori che stanno operando a Derna, la città della Libia devastata dalle alluvioni, hanno lanciato un appello per ulteriori sacchi per i cadaveri, allo scopo di evitare le epidemie. Gli aiuti internazionali stanno lentamente iniziando a raggiungere la città portuale dopo che la tempesta Daniel ha colpito la costa settentrionale della Libia sabato notte e a causa della quale si teme che siano morte circa 20.000 persone. “Abbiamo effettivamente bisogno di squadre specializzate nel recupero dei corpi”, ha detto il sindaco di Derna, Abdulmenam al-Ghaithi. “Temo che la città venga contagiata da un’epidemia a causa del gran numero di corpi sotto le macerie e nell’acqua”. Lutfi al-Misrati, direttore della squadra di ricerca, ha detto ad Al Jazeera: “Abbiamo bisogno di sacchi per i corpi”. In precedenza, Hichem Abu Chkiouat, ministro dell’aviazione civile nell’amministrazione che governa la Libia orientale, aveva affermato che “il mare scarica costantemente decine di corpi” . Le pattuglie marittime stavano lavorando lungo la costa cercando di localizzare i corpi spiaggiati, molti dei quali vengono portati a Tobruk per essere identificati. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

