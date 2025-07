Alpinista di Subiaco con compagno di cordata di Tivoli precipitano nel vuoto sul Gran Sasso

Momenti di terrore sul Gran Sasso

Sullo scenario mozzafiato del Gran Sasso, due alpinisti sono stati protagonisti di un drammatico incidente che ha richiesto l'intervento tempestivo del Soccorso Alpino abruzzese. Un 34enne di Subiaco, mentre scalava in cordata con un amico 32enne di Tivoli, è precipitato nel vuoto a causa di un errore nell'itinerario di salita. Erano circa le 17:00 quando il primo della cordata ha perso l'equilibrio, staccando diverse protezioni e provocando una caduta rovinosa che gli ha causato fratture e lussazioni agli arti. Il compagno ha riportato ustioni alle mani nel tentativo disperato di fermare la caduta con la corda.

Allarme e primi soccorsi

Dopo la caduta, i due hanno mantenuto una lucidità impressionante. Si sono messi al sicuro su una cengia, allestendo una sosta d'emergenza prima di lanciare l'allarme. La ricostruzione dell'incidente da parte del sublacense a Giulio, un vigile del fuoco amico della vittima, è drammatica: "Mi ha raccontato delle sue difficoltà su una grossa pietra e poi il volo nel vuoto". L'operazione di recupero non è stata semplice per il Soccorso Alpino. L'elicottero del 118 ha potuto solo trasportare i soccorritori in quota; il forte vento impediva manovre dall'alto.

Salvataggio impegnativo

I tecnici hanno quindi optato per una salita manuale lungo la parete impervia e insidiosa a causa del vento. Una volta raggiunti i due uomini, il ferito più grave è stato stabilizzato e imbarellato per un trasporto lungo la parete fino al sentiero Ventricini. Anche un secondo intervento con elicottero dell'Aeronautica Militare nella notte si è rivelato impossibile a causa delle condizioni meteo avverse.

Epilogo dell’operazione

Dopo ore estenuanti, finalmente intorno alle 03:00 del mattino i due alpinisti sono stati portati in salvo dalla zona della Madonnina grazie a un elicottero riuscito ad atterrare. Il sublacense è stato trasportato all'ospedale di Pescara per le cure necessarie alle fratture riportate; il suo compagno ha potuto fare ritorno a casa dopo essere stato medicato per le bruciature alle mani. Un'operazione complessa che mette in luce ancora una volta l'importanza della preparazione e dell'intervento rapido nei salvataggi in montagna.

