Alte temperature, attivo il monitoraggio per 27 città italiane: c’è Frosinone

Con l'arrivo del mese di giugno, il clima incerto delle settimane precedenti ha lasciato spazio a un primo assaggio d'estate anche nel Lazio. A Frosinone, così come nel resto della provincia, la colonnina di mercurio ha toccato punte vicine ai 30 gradi, complice la "netta rimonta dell'alta pressione subtropicale" che, come segnalato dagli esperti meteorologi, sta interessando l'intero bacino mediterraneo.

Monitoraggio delle alte temperature, le città coinvolte

Ma l’innalzamento repentino delle temperature può rappresentare un serio rischio per la salute, soprattutto per le fasce più vulnerabili della popolazione. Per questo, come ogni anno, il Ministero della Salute ha attivato il Sistema nazionale di previsione e allarme per le ondate di calore, con il supporto tecnico del Dipartimento di Epidemiologia del SSR Lazio e della Protezione Civile.

Il sistema prende in considerazione 27 città italiane particolarmente sensibili agli effetti delle alte temperature, tra cui anche Frosinone. L'elenco comprende, tra le altre, Roma, Milano, Napoli, Firenze, Palermo, Torino, Bari e Trieste. Le città selezionate sono quelle dove le caratteristiche climatiche e urbanistiche possono aumentare il rischio di impatto negativo sulla salute, in particolare per anziani, bambini, persone con malattie croniche, fragilità sociali o condizioni di marginalità.

Ogni giorno, per ciascuna delle città monitorate, viene elaborato un bollettino specifico con previsioni a 24, 48 e 72 ore. Questi bollettini non si limitano a indicare le temperature previste: associano ai valori meteo una valutazione del rischio sanitario, classificando le giornate in quattro livelli (da 0 a 3) in base al potenziale pericolo.

I bollettini vengono trasmessi alle amministrazioni locali e ai servizi sociosanitari, che – in caso di livelli di allerta 2 o 3 – possono attivare le misure previste nei piani locali di prevenzione. Parliamo, ad esempio, di:

controlli mirati per gli anziani soli;

potenziamento dei servizi domiciliari;

apertura di centri di accoglienza climatizzati;

comunicazioni pubbliche con consigli utili alla popolazione.

Il periodo di monitoraggio durerà fino al 20 settembre, con aggiornamenti quotidiani disponibili anche online attraverso i canali del Ministero della Salute e dei Comuni aderenti.

Monitoraggio, dove consultare i bollettini

Secondo la definizione fornita dallo stesso Ministero, le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature elevate per più giorni consecutivi, spesso accompagnate da alta umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni, che possono sembrare tipiche di un’estate intensa, diventano critiche per chi ha già problemi cardiaci, respiratori o metabolici, ma anche per chi lavora all’aperto o vive in case poco isolate dal caldo.

Gli studi epidemiologici condotti negli ultimi anni in Italia e in Europa mostrano chiaramente che ogni ondata di calore corrisponde a un incremento della mortalità, anche del 20-30% nei giorni più estremi. Di qui la necessità di affiancare le previsioni meteo a una risposta sanitaria strutturata.

Chiunque può consultare gratuitamente i bollettini delle ondate di calore sul sito ufficiale del Ministero della Salute, nella sezione dedicata a “Estate sicura”. I documenti sono aggiornati ogni giorno e sono accessibili anche in formato PDF. All’interno sono indicati:

il livello di rischio (da 0 a 3),

la temperatura massima percepita,

le indicazioni per i gruppi a rischio.

È consigliabile anche tenere d’occhio i canali informativi dei Comuni, delle Asl e dei centri anziani, spesso coinvolti nella diffusione locale degli avvisi e dei servizi di assistenza.

© Riproduzione riservata