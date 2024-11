Alto pericolo di infezioni, il Ministero della Salute costretto al richiamo | Non mangiarlo per nessun motivo

Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso molto preoccupante: è appena scattata l’allerta alimentare.

A seguito di alcune segnalazioni, lo Stato si è trovato costretto a ritirare dal mercato un cibo molto amato, consumato da tutta la popolazione.

A quanto pare il Ministero della Salute nelle scorse ore ha preso un provvedimento con effetto immediato e ha imposto il ritiro di un prodotto italiano considerato pericoloso.

Il cibo in questione è stato ritenuto un potenziale veicolo di infezioni gastro intestinali, per via della possibile presenza di un batterio dannosissimo.

Scopri che di quale alimento si tratta em se sei stato uno dei consumatori che lo ha messo nel carrello della spesa senza nemmeno saperlo, gettalo via subito. Non mangiarlo!

Ministero della Salute, ritirato dal mercato uno degli alimenti più amati e consumati dagli italiani

Nelle scorse ore il Ministero della Salute ha diffuso un inaspettato comunicato pubblico, apparso sul sito ufficiale dell’ente salute.gov.it. A quanto pare, il tutto è nato a seguito della scoperta di tracce di una sostanza molto pericolosa, rinvenuta nel cibo. A destare la preoccupazione, che ha portato alla decisione di ritirare il prodotto in questione dal mercato italiano, è stata la rilevazione di un batterio, che causa infezioni del tratto gastro intestinale. Tali infezioni possono manifestarsi con sintomi di diversa entità.

Febbre, nausea, cefalee, astenia, vomito, capogiri sono alcune delle conseguenze dell’infezione che tale batterio causa nell’organismo umano. Purtroppo però possono verificarsi anche casi di setticemia, meningite e decesso. Nelle donne in gravidanza può provocare morte del feto. Controlla se lo hai acquistato, e cerca di verificare al più presto se l’alimento incriminato è finito, malauguratamente nel tuo carrello, e sulla tua tavola. Nel caso in cui dovessi scoprire di averlo acquistato, non consumarlo per nessun motivo! Riportalo al punto vendita e non mangiarlo.

Il prodotto pericoloso che è stato richiamato

Il batterio in questione è il Listeria Monocytogenes e causa Listeriosi. Il prodotto oggetto di richiamo è il prosciutto crudo, prodotto da M&C nello stabilimento di Caivano, in provincia di Napoli. Le confezioni da 100 grammi ritirate appartengono tutte al lotto 341. La data di scadenza è lunedì 28 ottobre 2024.

Si tratta di un lotto di prosciutto crudo a marchio Sisa ed è stato ritirato per rischio microbiologico. L’azienda produttrice ha invitato tutti coloro che lo hanno comprato a riportare le confezioni presso i punti vendita e a non consumare per nessun motivo il prosciutto, che potrebbe essere stato contaminato dal batterio pericoloso.