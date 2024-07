Altro che condizionatore, questo è un altro mondo | Spesa azzerata e casa freschissima: lo stanno comprando tutti

Così non avrai mai più la casa calda: non ti serve il condizionatore

A causa dei cambiamenti climatici, le estati stanno diventando sempre più calde e anche gli inverni non sono più freddi come quelli di una volta. In tutte le città d’Italia, infatti, oggi come oggi non si può vivere senza una qualche forma di raffreddamento degli ambienti domestici: c’è chi usa il condizionatore e chi si affida alla corrente d’aria, ma qualcosa si deve fare.

Non tutti, però, hanno la possibilità economica di installare un condizionatore in casa, magari anche più di uno se le stanze sono tante e se c’è bisogno di fare un lavoro più complesso. Questi dispositivi, infatti, costano molto non solo al momento dell’acquisto ma anche a lungo termine, considerando il loro dispendio energetico.

Ecco quindi cosa puoi fare per rinfrescare casa in modo economico e senza l’uso e l’installazione di un condizionatore. Ti stupirai della sua incredibile funzionalità!

Rinfresca casa così: non ti serve il condizionatore

Il condizionatore è di certo un dispositivo utile e comodo per tutti, soprattutto considerando le temperature di questi giorni. Questo, infatti, non solo è in grado di rinfrescare la casa d’estate, ma ha anche la funzione di deumidificatore e di riscaldamento, quindi può essere utile anche d’inverno quando le temperature sono rigide. Oggi come oggi, però, le liste d’attesa per gli installatori sono lunghissime e ci sono molte famiglie italiane che stanno letteralmente morendo di caldo. Una valida alternativa è quindi quella del ventilatore che, sebbene non sia potente come il condizionatore, è anche molto economico poiché consuma 50 watt all’ora contro i 700 watt all’ora del condizionatore.

I ventilatori di ultima generazione, inoltre, sono molto funzionali perché rinfrescano casa riducendo i consumi e quindi le spese: lasciare il condizionatore acceso cinque ore al giorno costa 1,50 euro, mentre il ventilatore, acceso dodici ore, costa meno di un euro!

Come funziona il ventilatore

Il ventilatore, sebbene non abbassi la temperatura dell’ambiente in cui è inserito, dà la sensazione di fresco poiché, così come la corrente d’aria, favorisce l’evaporazione delle goccioline di sudore e quindi permette la traspirazione corporea e la stabilizzazione della temperatura.

Per acquistare il modello più adatto alle vostre esigenze rivolgetevi a un rivenditore specializzato, così che abbia un’ampia gamma di proposte tra cui scegliere quella migliore.