Altro che la Meloni, la vera spinta me l’ha data lei | Stefano De Martino confessa tutto: così ha conquistato la Rai

Non si placano le polemiche sulla vicenda del presunto sostegno che Arianna Meloni avrebbe garantito nei confronti di Stefano De Martino

A scatenare la tempesta, alla fine molto più mediatica che di sostanza, è stato il giornalista di Dagospia Giuseppe Candela secondo il quale la vertiginosa crescita professionale di Stefano De Martino all’interno della RAI sarebbe avvenuta per merito di Arianna Meloni, dirigente di ‘Fratelli d’Italia‘ e sorella del presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Tra i due, secondo l’esperto di gossip, sarebbe intercorso un tenero rapporto di amicizia. E se la dirigente della destra di governo si è trincerata dietro un rigoroso e irriducibile silenzio, l’ex ballerino di “Amici” ha replicato eccome a questa serie di voci e indiscrezioni.

In almeno un paio di circostanze il giovane conduttore e showman di origini campane, ex compagno di Belen Rodriguez, ha smentito con particolare decisione l’ipotesi di un aiuto consistente ricevuto dalla maggiore delle sorelle Meloni.

Il maxi contratto firmato di recente da De Martino con l’azienda di Viale Mazzini sarebbe solo ed esclusivamente farina del suo sacco, altro che di una liaison interessata con una dirigente di spicco del partito di maggioranza relativa scaturito dalle ultime elezioni.

Stefano De Martino, esplode la rabbia: le sue dichiarazioni lasciano il segno

Intervistato durante la presentazione dei nuovi palinsesti della RAI, di cui è diventato un pilastro e punto di riferimento insostituibile, Stefano De Martino ha raccontato la sua versione dei fatti, escludendo nel modo più assoluto qualsiasi tipo di appoggio e sostegno politico.

“Non conosco nessuno in politica, sono entrato in RAI cinque anni fa più o meno per merito di un grande dirigente come Carlo Freccero, non sono certo arrivato quest’anno, quindi non so questa spinta da dove si pensa sia arrivata“.

Stefano De Martino, l’unica vera spinta è arrivata proprio da lui: arriva l’ennesima conferma

La sua autodifesa a spada tratta è proseguita in questi termini: “La vera spinta consiste nel fatto che un programma come ‘Stasera tutto è possibile‘, in tarda serata su Rai Due, ha fatto numeri via via sempre più grandi e quindi la mia raccomandazione vera è stato il pubblico che spero mi segua in questa nuova avventura“.

Per la cronaca De Martino prenderà il posto di Amadeus alla conduzione di “Affari Tuoi“, un’eredità molto pesante che l’ex ballerino di ‘Amici’ non ha avuto timore a raccogliere. Non resta che attendere il verdetto insindacabile dei telespettatori.