Altro che ragno violino, se vedi questo insetto inizia a tremare | Si trova in tutta Italia: una puntura può essere fatale

Ragno violino ma non solo, devi temere anche lui: nessuno se lo immagina

Soprattutto nella bella stagione, è molto facile che, nel tempo libero, si cerchi un parco o un’area verde dove rilassarsi, giocare e prendere un po’ di sole. Soprattutto chi ha figli, per cercare un po’ di refrigerio dal caldo durante il weekend si rifugia in piscina, al lago o al fiume dove, tra un bagno e l’altro, divertirsi e staccare un po’ la spina.

In ogni ambiente aperto che si frequenta, però, c’è il rischio di incontrare insetti e animali di vario tipo. Pensiamo alle zanzare, per esempio, vero nemico di tutti gli italiani durante i mesi estivi: per quanto fastidiose comunque possono essere più o meno facilmente allontanate mediante uno spray repellente.

Oggi vi parliamo di alcuni insetti ai quali nessuno pensa mai, quando riflette sugli animaletti più pericolosi che si possono incontrare durante un’escursione all’aperto (ma anche in casa). Altro che ragno violino: è lui che devi temere.

Ragno violino ma non solo: ecco l’insetto più velenoso in Italia

Sono diversi gli insetti ai quali, in Italia, bisogna prestare attenzione. Quello che viene considerato il più pericoloso è il calabrone europeo (Vespa crabro). Innanzitutto ha un veleno che contiene una miscela di tossine in grado di causare reazioni molto dolore, nonché a volte anche reazioni allergiche gravi come shock anafilattico. Si tratta di un insetto che può diventare aggressivo se viene minacciato e, a livello di dimensioni, può superare i 3,5 cm, quindi è spaventoso anche dal punto di vista estetico. Una puntura causa un immediato dolore intenso, accompagnato da rossore, calore e gonfiore dell’area interessata. In alcuni casi può causare anche mal di testa, febbre e nausea.

Un altro insetto spaventoso e pericoloso è la vespa velutina, conosciuta anche come calabrone asiatico. Meno pericoloso del precedente, può essere pericoloso soprattutto per chi ne è allergico: il problema è che spesso questi soggetti scoprono dell’allergia solo quando vengono punti.

Come evitare le punture

In generale, per evitare le punture di insetti è importante dotarsi di un repellente specifico. Durante le attività all’aperto, inoltre, è bene indossare pantaloni lunghi e magliette a maniche lunghe, preferibilmente bianchi: questo colore, oltre ad essere più fresco, è anche ideale per notare con più facilità eventuali insetti avvicinarsi alla pelle.

Da evitare, inoltre, ristagni di acqua, molto apprezzati da alcuni insetti come le zanzare per i loro nidi e fondamentale è anche la pulizia frequente degli ambienti spesso scelti dagli insetti come angoli delle finestre, tapparelle e così via.