Altro che sigarette, ecco l’abitudine che distrugge il tuo cuore | Rischio infarto raddoppiato

Non si tratta solo del vizio del fumo, la vera causa dell’infarto è un’altra e devi eliminare subito questa cattiva abitudine dalla tua vita.

Fai attenzione ai ritmi che scandiscono la maggior parte delle tue giornate e tieni sotto controllo la tua routine quotidiana se vuoi limitare il rischio di arresto cardiaco.

Purtroppo l’attacco di cuore può insorgere sia in soggetti giovani che in soggetti anziani e il motivo, forse non è quello che immagini.

Non immagineresti mai che cos’è che fa aumentare in modo esponenziale le probabilità di avere un infarto. Appena lo scoprirai modificherai il tuo stile di vita.

Infarto, la vera causa scatenante che non avresti mai immaginato

L’infarto è una delle principali cause di decesso e, secondo le stime più recenti, muoiono più di 230 mila persone all’anno per ischemie, ovvero episodi di insufficiente apporto di sangue e ossigeno al cuore, infarti, malattie a carico del sistema cardio circolatorio. Ogni anno l’arresto cardiaco colpisce da 1000 a 2000 persone di età inferiore ai 40 anni. Dunque non si verifica solo in soggetti anziani. Inoltre l’attacco di cuore non è nemmeno connesso alle cause che, nell’immaginario comune si identificano quali motivi scatenanti. Da sempre infatti, quando si parla di infarto, si sente anche parlare del fumo e della cattiva alimentazione, della sedentarietà e di patologie cardiache.

La verità però, purtroppo, è che l’arresto cardiaco non viene solo a chi ha una malattia al cuore o a chi ha il vizio delle sigarette o a chi si nutre con junk food. Esiste un’altra ragione che è alla base degli episodi di infarto. Si tratta di qualcosa a cui forse non avevi ancora mai pensato e a cui faresti bene a fare attenzione.

Chi è maggiormente esposto al rischio di arresto cardiaco

Alcuni soggetti sono maggiormente esposti al rischio di arresti cardiaci perché sono stressati. Può sembrare un’esagerazione o una supposizione fatta sulla base del buon senso e invece è il frutto di uno studio medico, supportato da evidenze scientifiche. Questo dato sconcertante infatti, è il risultato di una recente ricerca condotta dalla Emory University di Atlanta e pubblicata sul Journal of the American Medical Association, JAMA. Gli studiosi hanno analizzato per ben 5 anni oltre 900 pazienti con problemi cardiaci.

Dallo studio è venuto fuori che coloro che avevano una maggiore sensibilità allo stress mentale andavano incontro a ischemia più degli altri. Il rischio aumentava di due volte e mezzo. Questo vuol dire che per ridurre il rischio di essere colpiti da attacchi di cuore occorre agire sullo stress, specie se si è soggetti con patologie cardiologiche.