Altro che sigarette, se mangi questo cibo danneggi un organo vitale | È sulla tavola di tutti gli italiani

Se hai sempre pensato che non c’è niente di peggio delle sigarette, cambierai idea: questo cibo batte tutto.

Si tratta di un alimento che piace a tutti e che viene consumato praticamente in tutto il mondo, eppure è un insospettabile causa di malattie.

Quando scoprirai di che cosa si tratta, di certo inizierai a guardarlo in un modo diverso e forse smetterai di mangiarlo. Non occorre demonizzare nessun cibo ma è bene alimentarsi in modo consapevole.

Ecco qual è il cibo considerato dagli esperti di nutrizione più pericoloso del fumo e del tabacco: è buonissimo ma fa male alla salute e rappresenta un rischio per gli organi interni.

Il cibo più pericoloso delle sigarette

Forse tante volte, sia che tu sia un fumatore, sia che tu sia stato accanto a qualcuno che fuma, ti è capitato di pensare che le sigarette siano una delle cose che fa più male al mondo. In effetti, la nicotina e le sostanze cancerogene, che si aspirano con la combustione del tabacco sono molto pericolose. Di certo questo vizio, così come pure altre cattive abitudini, ad esempio quella di bere alcool, non sono dei toccasana. Anzi, tantissimi studi medici hanno appurato , da anni, che il fumo causa cancro, oltre che dipendenza e hanno portato all’imposizione del divieto di fumo nei luoghi pubblici.

Eppure, ci sono dei cibi che fanno più male delle sigarette. Uno in particolare, a quanto pare, può essere letale. Non tutti lo sanno, tant’è vero che la fa da padrone sulle tavole degli italiani, e non solo. Si tratta di un alimento molto comune che viene consumato in tutto il mondo, soprattutto come appetizer e come contorno goloso. Scopriamo di quale alimento si tratta.

L’alimento che fa male alla salute più del fumo

L’alimento che è considerato pericoloso per la salute umana, ma che viene consumato tantissimo, in modo forse inconsapevole, è la patata. Questo cibo in realtà di per sé non danneggia gli organi. Anzi, le patate sono tuberi ricchi di preziosi sali minerali, carboidrati, e di fibre. Tuttavia la ricetta più golosa, e che va per la maggiore, quando si tratta di cucinare le patate è friggerle. La cottura nell’olio vegetale bollente, che le rende croccanti e irresistibili, è anche quello che fa delle patatine fritte un rischio, perché aumenta il di contrarre malattie gravi.

La nutrizionista Catherine Shanahan, autrice del libro Dark Calories, sostiene che una porzione di patatine fritte, ovvero all’incirca 25 patate fritte, contenga una quantità enorme di sostanze cancerogene che equivale addirittura al fumo di 25 sigarette.