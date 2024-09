Alzheimer, scoperto l’alimento che previene la malattia | Mangialo tutti i giorni e il rischio si dimezza

Questa scoperta, appena fatta dagli specialisti, è destinata a segnare una svolta nella prevenzione dell’Alzheimer.

C’è un modo sano, semplice e naturale per scongiurare il rischio di ammalarsi di patologie degenerative croniche come l’Alzheimer. Scopriamo di che cosa si tratta.

Ecco che cosa è venuto a galla sulla malattia che colpisce tantissimi soggetti in tutto il mondo, in età avanzata e non solo.

Per fortuna da ora in poi prevenire l’Alzheimer non sarà impossibile come si credeva fino a qualche tempo fa: scopriamo i risultato di uno studio sensazionale condotto dai ricercatori della Columbia University.

Alzheimer, la scoperta scientifica sensazionale che consente di prevenire la demenza

L’Alzheimer è una patologia neurodegenerativa a decorso cronico e progressivo ed è una delle malattie più diffuse tra i soggetti anziani e si stima che solo nel Bel Paese ci siano circa 600.000 pazienti affetti da questa forma particolare di demenza. Circa una persona su 3 o 4 dopo gli 80 anni d’età viene colpito dall’Alzheimer e riscontra deficit di memoria, ansia, irritabilità e depressione.

Purtroppo ad oggi ancora non è stata messa a punto una terapia, che si sia dimostrata efficace nel debellare la malattia degenerativa. Per fortuna però, anche se non esiste una cura, molti passi in avanti sono stati fatti nel campo della prevenzione medica. Dunque oggi è possibile riconoscere i primi sintomi dell’Alzheimer e, soprattutto, prevenire il disturbo degenerativo. Scopriamo qual è il più importante e prezioso strumento per contrastare la comparsa dell’Alzheimer.

Che cosa mangiare per contrastare la comparsa della malattia degenerativa

Come spesso accade, uno dei fattori che incidono sulla comparsa delle malattie è l’alimentazione. A far luce sulla correlazione tra alimentazione e prevenzione della demenza, è stato un recente studio condotto dai ricercatori della Columbia University, dal quale sono emersi dei dati significativi a riguardo dell’azione di alcune sostanze presenti nel cibo, rispetto alla modulazione di una particolare proteina. Il motivo per il quale alcuni tipi di cibo sono ideali nella prevenzione dell’Alzheimer è il loro elevato contenuto di acidi grassi polinsaturi omega-3, che riescono ad abbassare i tassi sanguigni della proteina beta-amiloide.

A quanto pare, uno degli alimenti più consigliati per chi vuole combattere la comparsa dell’Alzheimer e provare a prevenire la demenza è la frutta secca e in modo particolare le nocciole, le mandorle e le noci. Anche il pesce e il pollo svolgono un’importante azione a supporto della salute delle cellule celebrali, deputate alle funzioni associate alla capacità di memoria.