Amadeus, dopo La Corrida ecco un altro COLOSSO | Dopo il grande successo, l’ex conduttore di Sanremo si prepara al grande botto

Il riscatto di Amadeus. Quella di riproporre La Corrida si è rivelata un’idea vincente e il conduttore ravennate pensa a un altro programma

Il gruppo Discovery stavolta ha di che festeggiare. Dopo il clamoroso insuccesso di ‘Chissà chi è‘, il game show condotto da Amadeus sul Canale NOVE nella fascia dell’access prime time, il conduttore ravennate ha ottenuto un pronto e fragoroso riscatto.

L’ex deus ex machina del Festival di Sanremo era convinto di poter competere con la RAI nella battaglia degli ascolti, ma il suo show che ricalca in toto lo schema de ‘I soliti ignoti‘ non ha ottenuto i risultati sperati.

Amadeus però non si è dato per vinto e invece di lasciare ha deciso di raddoppiare. L’idea di riportare sullo schermo uno storico spettacolo portato al successo dal grande Corrado alla fine degli anni ottanta, ‘La Corrida‘, si è rivelata vincente.

Lo show ha fatto registrare importanti indici di ascolto, come lo stesso Amadeus ha sottolineato in un’intervista concessa al quotidiano ‘La Repubblica‘. “Sono molto contento, ci tenevo a fare una Corrida particolare e fedele: la seguivo alla radio e poi in tv. Al pubblico è piaciuta e tornerà il prossimo autunno“.

Amadeus, la Corrida non gli basta: pronto un altro programma vintage

È dunque in programma un bis dopo l’estate. Ma l’impegno di Amadeus con il gruppo Discovery non finisce qui, tutt’altro. Lo showman romagnolo ha infatti annunciato di voler cercare nuovi programmi da riproporre sulla stessa falsariga de ‘La Corrida‘.

“Sto cercando nuovi format sia per l’access time che per la sera. Sono a Discovery per sperimentare, la cosa bella è che non ho sentito nessun tipo di pressione. Farò qualche numero zero, sono sempre in cerca di nuove sfide“.

Amadeus ha deciso, altri storici show andranno in onda sul Canale NOVE: ecco quali

Secondo alcune indiscrezioni circolate negli ultimi giorni l’idea di Amadeus consiste nel voler riproporre altri storici spettacoli del passato, portandoli nuovamente al successo come accaduto con La Corrida.

Si fanno i nomi di ‘Sarabanda‘, programma delle reti Mediaset condotto nei primi anni duemila da Enrico Papi. E soprattutto si vocifera con sempre maggiore insistenza di un ritorno de ‘Il pranzo è servito‘, lo storico quiz ideato e condotto da Corrado su Canale 5 fin dai primi anni ottanta. Amadeus vuole stupire tutti ancora una volta.