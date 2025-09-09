Amalfi celebra i terrazzamenti riconosciuti dalla FAO: al Caruso Belmond due menù dedicati al limone sfusato

I terrazzamenti della Costiera Amalfitana non sono soltanto un tratto caratteristico del paesaggio, ma il risultato di secoli di lavoro e sacrificio. Disegnano una geometria che ha reso questa fascia di litorale campano una delle mete più riconosciute al mondo. Nel 2024 la FAO ha ufficialmente inserito i terrazzamenti di Amalfi nel patrimonio agricolo mondiale, un riconoscimento che certifica non solo il valore paesaggistico, ma anche la straordinaria eredità culturale e agricola che queste strutture rappresentano. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Questi giardini pensili, costruiti su rocce impervie a picco sul mare, sono frutto di coraggio e ostinazione. Generazioni di contadini hanno modellato il territorio con tecniche antiche, trasformando pendii scoscesi in campi coltivabili. Limoni, vigneti e ortaggi hanno trovato spazio in un contesto naturale che sembrava negarlo. Una sfida all'impossibile, che oggi si traduce in un paesaggio di rara bellezza e in un patrimonio agricolo riconosciuto a livello internazionale.

Dalla fatica al gusto: il ruolo del limone sfusato

Il simbolo indiscusso di questo territorio è il limone sfusato amalfitano, con la sua forma allungata e le due punte caratteristiche. È un frutto che nasce da una combinazione unica di fattori: il microclima mediterraneo, la salsedine che arriva dal mare, i venti costieri, la particolare composizione rocciosa del suolo. Un prodotto che è insieme fragile e resistente, e che nel tempo è diventato il vessillo identitario della Costiera.

Non sorprende quindi che il riconoscimento della FAO venga celebrato proprio attraverso il limone. È il protagonista assoluto dei due menù speciali ideati dall’Executive Chef Armando Aristarco al Caruso, il Belmond Hotel Amalfi Coast. Una scelta non casuale: lo sfusato non è soltanto un ingrediente, ma un racconto, una chiave d’accesso alla storia e all’anima di Amalfi.

Il Caruso e il legame con il territorio

Situato a Ravello, il Caruso è da sempre un punto di riferimento dell’ospitalità di lusso sulla Costiera. Ma ciò che lo distingue è l’attenzione a mantenere vivo il dialogo con il territorio. La convinzione è chiara: non esiste lusso senza radici, non esiste esperienza autentica se disancorata dal paesaggio che la circonda.

Per questo il riconoscimento FAO non è stato interpretato come un traguardo fine a sé stesso, ma come un’occasione per unire e celebrare l’intera Costiera Amalfitana. Non importano confini comunali o campanili: i terrazzamenti sono un patrimonio collettivo, che appartiene a tutta la comunità.

Due menù per raccontare Amalfi

Al Caruso Grill, il menù “Degustazione limone” accompagna l’ospite in un percorso che alterna mare e terra. Si passa dalla delicatezza della spigola alla freschezza della stracciatella, fino agli scampi che trovano nel limone un compagno naturale. Ogni piatto si muove con la stessa grazia di un gozzo che ondeggia in mare, in attesa di rientrare dalla pesca.

Al Ristorante Belvedere, invece, prende forma “Elogio allo sfusato amalfitano”, un itinerario gastronomico che gioca sull’incontro tra il limone e altre eccellenze del territorio. Gamberi, capperi e agrumi dialogano in piatti pensati per esaltare la freschezza e la complessità di questo frutto simbolo. Qui il limone non è solo un condimento, ma il protagonista assoluto.

La visione dello chef Armando Aristarco

Armando Aristarco, tornato al Caruso nelle vesti di Executive Chef, ha costruito la sua proposta partendo da una convinzione che lo accompagna da anni: “Il limone è il mio elisir”. Una frase che oggi suona profetica. Per lui il limone è guida e portavoce, un filo conduttore che permette di raccontare la Costiera attraverso il gusto.

La sua cucina si presenta come una celebrazione della tradizione reinterpretata con sensibilità contemporanea. L’equilibrio tra ingredienti, tecnica e ispirazione dà vita a piatti che parlano non solo al palato, ma anche all’immaginazione. In questo modo, l’omaggio ai terrazzamenti riconosciuti dalla FAO diventa esperienza sensoriale e culturale.

Un invito aperto a tutti

L’iniziativa non è riservata esclusivamente agli ospiti del Caruso, ma si apre a chiunque desideri vivere la Costiera in modo diverso. Sedersi a tavola con questi menù significa intraprendere un viaggio tra sapori, tradizioni e paesaggi, guidati da un ingrediente che è simbolo di resistenza e bellezza.

È un modo per conoscere più da vicino non solo la cucina, ma anche la storia e la fatica che si nascondono dietro ogni limone raccolto su quei terrazzamenti riconosciuti dalla FAO. Un invito a celebrare insieme un patrimonio che appartiene a tutti, e che oggi riceve il giusto riconoscimento internazionale.

Emilia Filocamo