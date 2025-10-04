Amarezza Sarri, all’Olimpico non basta Cancellieri: Lazio 3-3 Torino

Lazio e Torino non possono dirsi certo squadre amiche e sul campo si è vista subito la rivalità agonistica con interventi decisi che hanno spesso spezzettato il gioco. I biancocelesti di Maurizio Sarri, reduci dal successo a Genova, hanno dovuto fare i conti con l’assenza improvvisa di Mattia Zaccagni, oltre a quelle già conosciute di Guendouzi e Rovella. Per Baroni invece, il quale è sempre più in discussione sotto la Mole, tornare all’Olimpico da avversario ha reso la gara ancor più importante.

Primo Tempo

Allo stadio Olimpico, la sfida tra Lazio e Torino si è accesa subito, offrendo un primo tempo ricco di emozioni e continui ribaltamenti. La squadra di Marco Baroni ha sorpreso i biancocelesti con un avvio arrembante, trovando il vantaggio già al 16’. Dopo una conclusione respinta da Ivan Provedel, il più lesto di tutti è stato Giovanni Simeone, che ha raccolto il pallone vagante in area e lo ha depositato in rete per lo 0-1. Il Toro, compatto e aggressivo, ha approfittato di una Lazio inizialmente contratta e imprecisa.

La reazione dei ragazzi di Maurizio Sarri è però arrivata con veemenza. Al 24’ un episodio doppio ha cambiato l’inerzia del match: prima Cyril Ngonge ha mancato una clamorosa occasione per il raddoppio granata, facendosi ipnotizzare da Provedel a tu per tu, poi sul ribaltamento di fronte è stato Matteo Cancellieri a prendere in mano la situazione. L’attaccante biancoceleste, lasciato troppo libero al limite dell’area, ha scaricato un destro potentissimo sotto la traversa, battendo Franco Israel e ristabilendo la parità: 1-1 e Olimpico in festa.

La Lazio, galvanizzata dal pareggio, ha continuato a spingere con ritmo e personalità. Al 32’ il primo giallo del match è finito sul conto del Torino: Kristjan Asllani è stato ammonito per un intervento in ritardo su Danilo Cataldi, segno della crescente pressione dei padroni di casa. La squadra di Sarri ha continuato a premere e al 38’ ha sfiorato il vantaggio con lo stesso Cataldi, che ha raccolto un filtrante in area e calciato verso il centro della porta, trovando però la pronta risposta di Israel, reattivo nella deviazione. Ma due minuti dopo, al 40’, la Lazio ha completato la rimonta: ancora Cancellieri protagonista, con un’azione personale strepitosa.

L'attaccante ha saltato l'uomo e con freddezza ha infilato il portiere granata all'angolino basso di destra, firmando la doppietta personale e il 2-1 biancoceleste. Nei minuti finali la Lazio ha gestito il ritmo con intelligenza, controllando i tentativi del Torino di tornare in partita. Al 47', con il suo fischio, Marco Piccinini ha mandato le squadre negli spogliatoi, sancendo la fine di un primo tempo vibrante e ben giocato da entrambe le parti. La Lazio chiude in vantaggio grazie alla serata di grazia di Cancellieri, autore di due gol di pregevole fattura, mentre il Torino può recriminare per le occasioni sprecate e per una certa disattenzione difensiva che ha cambiato il volto della gara.

Secondo Tempo

Il secondo tempo all’Olimpico è stato un’autentica battaglia, una di quelle partite in cui succede di tutto. La Lazio di Maurizio Sarri sembrava in controllo dopo il primo tempo chiuso avanti 2-1, ma il Torino di Marco Baroni non ha mai smesso di crederci, ribaltando la sfida e costringendo i biancocelesti a una rimonta disperata nei minuti finali.

L’avvio di ripresa è stato equilibrato, con entrambe le squadre attente a non scoprirsi. Al 47’ Alessio Romagnoli è stato ammonito per un fallo tattico, segno della crescente pressione dei granata. Poco dopo, Cesare Casadei ha ricevuto a sua volta il giallo per un intervento scomposto (60’), ma è stato il preludio alla scossa torinista: al 63’ Marco Baroni ha richiamato Valentino Lazaro inserendo Niels Nkounkou, mossa che si rivelerà decisiva.

La Lazio ha cercato di difendere il vantaggio inserendo forze fresche con Toma Basic e Pedro sostituiti da Reda Belahyane e Gustav Isaksen, ma il Torino ha cambiato marcia. Al 70’ Che Adams, appena entrato al posto di Nikola Vlasic, ha trovato l’intesa perfetta con Nkounkou: al 73’ il francese ha servito un assist preciso e l’attaccante scozzese ha battuto Ivan Provedel con un destro all’incrocio. È il 2-2 che ha rimesso tutto in discussione.

La partita si è infiammata. Al 79' doppio cambio per il Torino, con Giovanni Simeone e Marcus Pedersen sostituiti da Gvidas Gineitis e Ali Dembele, mentre Sarri ha risposto all'81' con l'ingresso di Tijjani Noslin per Boulaye Dia. Le emozioni non si sono fatte attendere. All'87' Danilo Cataldi è stato ammonito per proteste, e al 90' Manuel Lazzari ha lasciato il posto a Nuno Tavares per l'ultimo assalto.

Il finale è stato caotico e spettacolare. Al 90+3' Saul Coco ha riportato avanti il Torino con un colpo di testa vincente su calcio d'angolo, rete convalidata dopo un controllo VAR (95') che ha confermato la regolarità dell'azione: 2-3 e gelo sugli spalti. Ma la Lazio non si è arresa. Al 96' Taty Castellanos ha rimediato un giallo per un contrasto eccessivo, preludio di un finale incandescente. Pochi minuti dopo, Marco Piccinini è stato richiamato dal VAR per un tocco ai danni di Noslin in area granata (97'): dopo un lungo consulto, il direttore di gara ha assegnato il rigore (100').

Sul dischetto, al 103′, si è presentato Danilo Cataldi, che con freddezza ha spiazzato Franco Israel e ha riportato la Lazio sul 3-3, con un tiro preciso vicino al palo sinistro. Nei secondi subito precedenti, Guillermo Maripan è stato ammonito per il fallo da rigore. All’Olimpico finisce 3-3, al termine di un secondo tempo incredibile: Cancellieri e Cataldi tengono a galla la Lazio, mentre il Torino di Baroni, trascinato da Adams e Coco, esce tra gli applausi per la personalità mostrata. Una gara che resterà tra le più spettacolari della stagione.

Pagelle

Provedel – 5,5

Hysaj – 5,5

Gila – 6

Romagnoli – 5,5

Nuno Tavares – 6

Cataldi – 6,5

Dia – 6

Basic – 7

Cancellieri – 8

Castellanos – 6

Pedro – 5,5

Subentrati

Isaksen – 5,5

Belahyane – 6

Noslin – 6

Lazzari – s.v.

*Foto: profilo X S.S. Lazio