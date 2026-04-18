Amatrice, Palio dei Somari-Sindaci: domenica 19 aprile la corsa più attesa. Programma

Amatrice si prepara a vivere una delle sue giornate più riconoscibili e amate, capace di unire leggerezza, identità locale e voglia di stare insieme. Domenica 19 aprile torna infatti il Palio dei Somari-Sindaci, appuntamento organizzato dalla Pro Loco che nel tempo si è ritagliato un posto speciale nel calendario del territorio. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Al Somarodromo di località Lagozzo andrà in scena una festa che mescola ironia, folklore e partecipazione, con i primi cittadini e i rappresentanti dei centri invitati pronti a lasciare per qualche ora il linguaggio delle istituzioni per misurarsi in una gara volutamente comica, ma sentita da tutti come un vero banco di orgoglio paesano.

Il Palio dei Somari-Sindaci accende Amatrice con una festa che vale più di una semplice gara

Il fascino di questa manifestazione sta proprio nel suo doppio registro. Da una parte c’è il gioco, con l’imprevedibilità degli asini, gli incitamenti del pubblico e quell’atmosfera che rende possibile sorridere anche di chi ogni giorno porta il peso delle scelte amministrative. Dall’altra c’è un messaggio molto serio: una terra ferita che continua a difendere le proprie usanze, il gusto dell’incontro e la capacità di riconoscersi in un rito collettivo.

Non è soltanto intrattenimento. È un modo per dire che la vita pubblica di Amatrice non si esaurisce nei cantieri, nei problemi e nelle attese, ma passa anche da momenti che restituiscono normalità, energia e un senso condiviso del futuro. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

A dare il tono di questa edizione è anche la frase del sindaco Giorgio Cortellesi, che lega l’evento a una dimensione più ampia del semplice svago: quando un paese si ritrova nel gioco, il segnale è quello di una fiducia che torna a mettersi in moto. In questa chiave il Palio assume un valore che va oltre la battuta e il colore della giornata. Diventa il riflesso di un territorio che non rinuncia a mostrarsi vivo, ospitale e capace di chiamare attorno a sé amministratori, figuranti, musicisti e visitatori.

Corteo storico, musici e dama del Lago: il programma rafforza il legame con la tradizione

La giornata sarà impreziosita dal consueto corteo storico, elemento che ogni anno contribuisce a dare spessore scenico all’appuntamento. A rendere ancora più ricca la cornice saranno la delegazione della Quintana di Ascoli Piceno, i musici di Leonessa e i tamburini di Antrodoco, presenze che aggiungono ritmo, colore e un forte richiamo alla cultura delle rievocazioni popolari dell’Appennino centrale.

Non si tratta di dettagli ornamentali: sono tasselli che aiutano il Palio a mantenere una fisionomia precisa, sospesa tra festa popolare e rappresentazione identitaria del territorio.

Accanto alla corsa, tornerà anche uno dei momenti più seguiti dal pubblico, quello dedicato alla più bella dama del Lago. Lo scorso anno il riconoscimento è andato a Lucia Rosati di Amatrice, segno di una manifestazione che non vive soltanto del momento agonistico, ma costruisce un racconto più ampio fatto di costumi, presenza scenica e appartenenza.

È proprio questa pluralità di linguaggi a rendere il Palio dei Somari-Sindaci diverso da tante altre feste locali: qui il divertimento non cancella il valore della tradizione, lo rende anzi più accessibile e immediato anche per chi arriva da fuori.

Amatrice cerca il tris, ma il Palio richiama un’ampia rete di paesi amici

Sul piano strettamente sportivo, per quanto il termine vada preso con il sorriso che la manifestazione richiede, l’attesa si concentra sulla possibilità che Amatrice riesca a confermare il primato. I padroni di casa arrivano da due edizioni chiuse al primo posto e puntano dunque a un terzo successo consecutivo, un risultato che darebbe ancora più forza al legame emotivo già molto forte tra il Palio e il pubblico locale. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

In eventi del genere il tifo è parte integrante della scena: ogni paese si presenta con il desiderio di ben figurare, ma anche con la voglia di alimentare un clima di amicizia che è da sempre uno dei tratti distintivi della giornata.

L’elenco dei centri coinvolti rende bene l’idea della rete che ruota attorno ad Amatrice. Oltre alla città ospitante, sono attesi Accumoli, Campotosto, Capitignano, Montereale, Montegallo, Venarotta, Arquata del Tronto, Cascia, Contigliano, Borbona, Ascrea, Antrodoco, Leonessa, Cittareale, Teramo e Rieti.

È una geografia che racconta relazioni, vicinanze storiche e una trama di rapporti costruita nel tempo ben oltre i confini amministrativi. La gara, insomma, è anche l’occasione per riaffermare una fraternità appenninica che ha conosciuto prove dure e che oggi continua a ritrovarsi anche in appuntamenti come questo.

Perché il Palio di Amatrice conta davvero nel racconto del territorio

Chi osserva dall’esterno potrebbe fermarsi all’aspetto più pittoresco del Palio dei Somari-Sindaci, leggendo la corsa come una parentesi folcloristica buona per strappare un sorriso. In realtà, la sua forza sta proprio nel modo in cui riesce a tenere insieme registri diversi. C’è il lato popolare, certo, con la comicità spontanea che nasce dall’imprevedibilità degli animali e dalla disponibilità dei sindaci a mettersi in gioco.

Ma c’è anche il peso civile di una manifestazione che aiuta Amatrice a presentarsi non solo come luogo segnato dalla memoria del dolore, bensì come centro capace di organizzare, accogliere e proporre occasioni di richiamo.

Per il territorio questo significa molto. Ogni evento riuscito porta movimento, presenza di famiglie, ritorno di visitatori e attenzione sul tessuto locale. Significa far lavorare la macchina dell’accoglienza, alimentare il passaparola positivo e consolidare l’immagine di un paese che non si limita a resistere, ma continua a produrre occasioni di socialità autentica.

Il Palio, con la sua formula irriverente ma ordinata, diventa allora una risposta concreta a chi cerca nei borghi italiani non un museo a cielo aperto, ma luoghi in cui la vita collettiva abbia ancora un ritmo riconoscibile.

Domenica, dunque, il Somarodromo sarà molto più del teatro di una gara bizzarra. Sarà il punto in cui si incrociano tradizione, spirito di appartenenza, ironia pubblica e desiderio di rilancio. Resta da capire se Amatrice saprà difendere il proprio titolo e firmare il terzo successo di fila.

Ma, al di là del verdetto finale, il risultato più importante è già sotto gli occhi di tutti: una festa che continua a richiamare paesi amici, figuranti, musici e cittadini, confermando che l’identità di un territorio passa anche dalla capacità di ritrovarsi, sorridere e riconoscersi in un rito che ogni anno rinnova il suo significato.