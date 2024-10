Amatriciana, ecco la ricetta delle antiche trattorie | Tutta la differenza la fa quest’ingrediente: non sbagliare la dose

Non puoi dire di aver assaggiato la vera Amatriciana romana se non hai ancora provato questa ricetta tipica.

La differenza la fa tutta questo ingrediente speciale, che racchiude in sé l’identità gastronomica della capitale.

Non è da tutti conoscere il segreto per il primo piatto tipico della città eterna, ma se lo scopri potrai essere certo di portare in tavola la bontà, fatta a regola d’arte.

La pasta all’Amatriciana è un primo piatto dal sapore deciso, fatto di pochi ingredienti ben bilanciati e per questa ragione se non metti quello fondamentale o sbagli la dose, puoi dire addio al gusto autentico della tradizione.

Amatriciana, il segreto per il primo piatto romano fatto a regola d’arte

Il primo piatto che è diventato emblema della cucina romana è nato in verità nella città di Amatrice, in Abruzzo ma gli ingredienti con cui si prepara abbracciano la tradizione gastronomica del Lazio e rendono questa pietanza un simbolo che accomuna le due regioni, unite da un passato scritto da popolazioni dedite alla pastorizia, con il dono dell’inventiva e di prodotti genuini e unici.

L’Amatriciana conquista tutti i palati per via del suo gusto deciso e dei sapori avvolgenti che creano un connubio speciale. Dall’incontro dei bucatini cotti al dente con il sugo di pomodoro maturo, il guanciale, il Pecorino Romano Dop e il pepe nero macinato fresco nasce una pietanza irresistibile, ma c’è un ingrediente che non tutti conoscono e che rende l’Amatriciana quel piatto fatto a regola d’arte dalla bontà inconfondibile. Scopriamo di quale si tratta.

L’ingrediente che non può proprio mancare

Se sei nato a Roma e dintorni, allora molto probabilmente sarai abituato a preparare l’Amatriciana per te e i tuoi ospiti da solo, e avrai gustato già mille volta la bontà di questo primo piatto speciale della tradizione locale. Se invece sei stato in visita tra le strade del centro della capitale come turista, ti sarai fermato a mangiare in una delle trattorie tipiche ma in entrambi i casi c’è un particolare che devi conoscere. Forse lo avrai già notato, ma la pasta all’amatriciana è davvero originale solo se c’è un pizzico di noce moscata e se il pecorino viene utilizzato in scaglie e tagliato al momento.

Il pecorino già grattugiato infatti, non sprigiona lo stesso profumo e lo stesso sapore del formaggio appena affettato e inoltre è consigliato l’uso di quello di Amatrice, meno sapido e più delicato e avvolgente di quello tipico romano. Infin, per un piatto di pasta da leccarsi i baffi, prepara il sugo per l’Amatriciana usando lo strutto al posto dell’olio extravergine d’oliva.