Ambiente, Gava: “A RemTech tanta tecnologia che serve alla transizione ecologica”

(Adnkronos) – "RemTech è il frutto del lavoro di chi porta grande competenza, passione e tanta tecnologia che serve alla transizione ecologica per far sì che andiamo a tutelare l'ambiente, a risanarlo, a riutilizzare il terreno; oltre a fare investimenti in energie rinnovabili" per "uno sviluppo nuovo e sostenibile". Così il viceministro all'Ambiente e alla Sicurezza energetica Vannia Gava nel suo intervento alla conferenza stampa di presentazione, nella sala Nassirya del Senato, della XVII edizione di RemTech Expo, che prenderà il via il 20 settembre a FerraraExpo. "Questo evento – spiega – ci consente di tenere alta l'attenzione su un tema importante: quello del risanamento ambientale. Abbiamo il dovere di tutelare l'ambiente e di consegnarlo alle future generazioni".

