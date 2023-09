Ambiente, Paparella (Ferrara Expo): “RemTech luogo di costruzione permanente”

(Adnkronos) – "RemTech non è solo una fiera, è un luogo prezioso per tutti, un luogo di pensiero, di costruzione permanente. I tre giorni sono punto di arrivo e di ripartenza di una costruzione pubblico-privata". Così Silvia Paparella, consigliere delegato di Ferrara Expo, General Manager di RemTech Expo Hub Tecnologico Ambientale, nel suo intervento alla conferenza stampa di presentazione, nella sala Nassirya del Senato, della XVII edizione di RemTech Expo, che prenderà il via il 20 settembre a FerraraExpo. "Durante i tre giorni, dal 20 al 22 settembre, a Ferrara parleremo di risanamento, tecnologie, multi-transizione, rigenerazione, infrastrutture, ricostruzione, porti, rilancio del Paese", spiega Paparella, annunciando in apertura gli Stati Generali del risanamento e della rigenerazione dei territori. Infine l'annuncio di un "importante riconoscimento": "La nostra comunità ha ricevuto la massima attenzione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che qualche giorno fa ha voluto conferire la Medaglia del Presidente quale riconoscimento per l’alto valore scientifico e culturale espresso dalla nostra comunità". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

