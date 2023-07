Amichevoli estive, Barcellona-Juventus cancellata

(Adnkronos) – L'amichevole Barcellona-Juventus, in programma a Santa Clara in California alle 19.30 locali di oggi (le 4.30 di domenica 23 luglio in Italia), è stata cancellata: numerosi giocatori del Barcellona sono stati colpiti da gastroenterite virale, annuncia il club catalano dal proprio sito. —[email protected] (Web Info)

