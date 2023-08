Amichevoli estive, Bologna senza Arnautovic ko 1-0 con l’Az Alkmaar

(Adnkronos) – Il Bologna di Thiago Motta esce sconfitto di misura 1-0 all'Afas Stadium contro i padroni di casa dell'Az Alkmaar. A decidere la sfida un gol di Poku al 48'. I rossoblu sono scesi in campo privi di Marko Arnautovic, out per affaticamento al flessore sinistro. L'attaccante, inseguito dalla Roma, si è accomodato in tribuna. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

