Amichevoli estive, Juve-Barcellona domani a Santa Clara: dove vederla in tv

(Adnkronos) – In attesa dell'inizio del campionato di Serie A, Juventus impegnata negli Usa in tre amichevoli di prestigio. La prima, quella contro il Barcellona, si giocherà domani 23 luglio al Levi's Stadium di Santa Clara, a pochi chilometri da San Francisco. Il primo match californiano la Juve lo disputerà alle 4.30 del mattino (ora italiana). Sarà la sesta volta che le due squadre si affronteranno negli States, la prima a San Francisco. L'ultima sfida amichevole tra le due squadre risale allo scorso anno – il 2022 – quando a Dallas finì 2-2. Da ieri e fino al 3 agosto, la Juventus sarà negli Stati Uniti per partecipare al Soccer Champions Tour 2023. Prossime tappe Los Angeles e poi Orlando per i match contro Milan e Real Madrid. L'amichevole sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky e in streaming su SkyGo.

