Amichevoli estive, Milan-Lumezzane 7-0: doppietta di Pobega e Colombo

(Adnkronos) – Il Milan si impone 7-0 nel test amichevole contro la Lumezzane, formazione neopromossa in Serie C, nella prima uscita stagionale della squadra allenata da Stefano Pioli. Doppiette di Pobega e Colombo, e reti di Romero su rigore, Messias e Zeroli, al termine dell'ora di gioco su due tempi. Per i rossoneri in campo sia Sportiello, che Loftus-Cheek e Pulisic, autore di una buona prova. —[email protected] (Web Info)

