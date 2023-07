Amichevoli estive, Monza-Real Vicenza: orario e dove vederla in tv

(Adnkronos) – La seconda amichevole estiva di AC Monza è in programma oggi mercoledì 19 luglio alle 16.30 contro il Real Vicenza al Campo Sportivo di Temù (Bs). Il match sarà visibile in diretta su Sky Sport Calcio (Canale 202). I biancorossi di Raffaele Palladino tornano di nuovo in campo, dopo la vittoria per 11-0 nel primo test contro la Nuova Camunia. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

