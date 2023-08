Amichevoli estive, Roma torna a Tirana il 12 agosto contro il Partizani

(Adnkronos) – "Di nuovo a Tirana! La Roma torna all'Air Albania Stadium, là dove il 25 maggio 2022 ha sollevato al cielo la UEFA Europa Conference League". Lo comunica la Roma. Il 12 agosto alle ore 20 i giallorossi affronteranno in amichevole il Partizani Tirana, che a maggio si è laureato campione di Albania per la 17esima volta. Sarà l'ultimo impegno del nostro precampionato. Otto giorni dopo, la Roma riceverà infatti all'Olimpico la Salernitana, per la prima giornata di Serie A. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata