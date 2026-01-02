Anagni, cavallo al galoppo tra le auto su via Anticolana: identificato il fantino, un 45enne del posto

Un filmato comparso sui social in poche ore ha acceso l’attenzione ad Anagni (Fr): un cavallo lanciato al galoppo lungo la via Anticolana, in prossimità del bivio per la Città dei Papi, con un fantino in sella e altri due animali ripresi sul margine della carreggiata. La scena, registrata da un automobilista di passaggio, ha alimentato ipotesi e timori, con molti utenti pronti a parlare di gara non autorizzata.

I Carabinieri, invece, dopo verifiche rapide e riscontri sul posto, hanno ricostruito l'accaduto e chiarito che non si è trattato di una corsa clandestina.

Anagni, cavallo al galoppo sulla via Anticolana: cosa hanno accertato i Carabinieri

Gli accertamenti condotti dai Carabinieri della Stazione di Anagni, coordinati dal Comando Compagnia, hanno portato all’identificazione del responsabile: un 45enne del posto. Secondo la ricostruzione dei militari, l’episodio risale alle 15.30 del 31 dicembre, quando l’uomo avrebbe condotto l’animale al galoppo lungo l’arteria, creando una condizione di pericolo per la circolazione.

Il punto centrale dell’indagine è nella dinamica: non emerge un’organizzazione strutturata, né elementi che facciano pensare a una competizione preparata o gestita da più soggetti. L’episodio viene inquadrato come un’azione individuale, tanto rischiosa quanto improvvisata.

Anagni, cavallo al galoppo sulla via Anticolana: perché non era una gara illegale

Nel video si notano altri cavalli, e proprio questo dettaglio ha spinto molti a immaginare una corsa. I Carabinieri, però, spiegano che il fantino avrebbe avuto difficoltà nella conduzione del quadrupede e avrebbe tentato di riprendere il controllo con un breve tratto al galoppo. Gli altri animali, invece, procedevano al passo in coda, in linea e in gruppi di due sul margine destro della strada.

In questa manovra, l'animale montato avrebbe superato i cavalli che lo precedevano e, nel tentativo di riallinearsi e "richiamare" l'andatura del gruppo, avrebbe invaso la corsia di marcia. Un comportamento che, su una strada aperta al traffico, può trasformarsi in pochi istanti in un rischio serio per automobilisti, motociclisti e per gli stessi animali.

Anagni, cavallo al galoppo sulla via Anticolana: sanzioni e verifiche in corso

Per il 45enne sono previste sanzioni amministrative secondo il Codice della Strada. Non finisce qui: i militari hanno avviato ulteriori accertamenti per valutare anche eventuali profili di rilievo penale, alla luce del pericolo generato lungo una tratta percorsa quotidianamente da residenti e pendolari.

Il caso riporta al centro un tema delicato: la sicurezza stradale non riguarda soltanto i veicoli a motore. Un cavallo in movimento su carreggiata, specie se al galoppo, può diventare imprevedibile e mettere a repentaglio l’incolumità di tutti. La ricostruzione ufficiale, al momento, sgombra il campo dall’idea della gara clandestina, ma lascia un dato netto: su strade pubbliche, gesti simili non sono “folklore”, sono un azzardo che può costare caro.