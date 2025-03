Anagni, meccanico 40enne muore soffocato da un boccone di mozzarella

La tranquillità di una pausa pranzo si è trasformata in tragedia per Simone Necci, 40 anni, residente ad Anagni (Frosinone) e meccanico presso un’azienda dell’area industriale frusinate. La sua vita si è spezzata a causa di un fatale incidente domestico: un boccone di mozzarella, ingerito mentre si trovava a tavola con la moglie, gli è andato di traverso, provocando un soffocamento che non gli ha lasciato scampo.

Un dramma improvviso durante il pranzo in famiglia

Era un giorno come tanti altri. Simone era rientrato a casa per la pausa pranzo e stava consumando un pasto semplice, a base di mozzarella e prosciutto, preparato amorevolmente dalla moglie. Mentre dialogavano serenamente, un boccone di mozzarella è finito nella trachea, interrompendo bruscamente il respiro del quarantenne. La moglie, accorgendosi immediatamente della gravità della situazione, ha allertato i soccorsi, ma il marito ha perso conoscenza pochi istanti dopo.

I tentativi disperati di rianimazione

Con una lucidità sorprendente, la donna ha tentato immediatamente delle manovre manuali di disostruzione delle vie respiratorie, ma il tempo passava inesorabilmente. Quindici lunghissimi minuti senza respiro: un intervallo fatale che ha causato danni irreversibili agli organi vitali. All’arrivo dei sanitari del 118, la situazione appariva già gravissima, e i soccorritori hanno disposto il trasferimento urgente all’ospedale di Colleferro.

La corsa verso il San Camillo e il drammatico epilogo

Nonostante il primo ricovero a Colleferro, vista la complessità del caso, si è deciso di trasferire Simone al San Camillo di Roma, dove è stato sottoposto a ulteriori cure intensive. Purtroppo, dopo nove giorni di agonia, il cuore di Simone ha cessato di battere nella tarda serata di giovedì. A lasciare un vuoto immenso sono la moglie e un figlio di appena 10 anni, profondamente segnati da una tragedia così inaspettata.

Comunità in lutto per un uomo stimato e amato

La notizia della scomparsa di Simone Necci ha turbato profondamente la comunità di Anagni e l’intera provincia di Frosinone. Colleghi e amici lo ricordano come un uomo laborioso e sempre disponibile, un padre affettuoso e un marito amorevole. Le esequie saranno celebrate nei prossimi giorni, con la partecipazione di numerosi conoscenti che desiderano stringersi attorno alla famiglia in questo momento di profondo dolore.

© Riproduzione riservata