Anagni si prepara per il G7: ecco cosa cambia per i cittadini

Anagni si appresta a diventare il centro della diplomazia internazionale con la Riunione Ministeriale del G7, in programma il 25 novembre 2024. Per garantire lo svolgimento sicuro dell’evento, il Comune ha annunciato una serie di misure straordinarie, che includono chiusure scolastiche, limitazioni alla viabilità e restrizioni per cittadini e attività commerciali.

La comunicazione ufficiale

“Care cittadine e cittadini di Anagni – si legge nella nota del Comune – vi informiamo che in occasione della Riunione Ministeriale del G7, che si terrà nella nostra città il 25 novembre 2024, sono state emesse una serie di ordinanze per garantire le migliori condizioni di sicurezza pubblica. Tali decisioni sono state prese in seguito alle indicazioni ricevute dalle autorità competenti e alle misure di sicurezza straordinarie che verranno attuate per l’evento”.

Chiusura delle scuole

Per la giornata del 25 novembre, tutte le scuole statali e paritarie del territorio comunale resteranno chiuse, inclusi il nido comunale “Zucchero Filato”, l’asilo privato delle Suore Cistercensi e il micronido “Imparando”. La decisione, presa in accordo con le autorità, punta a evitare disagi dovuti ai divieti di transito e alle misure di sicurezza rafforzate.

A partire dalla mezzanotte del 24 novembre, scatteranno una serie di divieti:

Vietata la sosta o l’accampamento con roulotte, camper e tende.

Proibita l’accensione di fuochi all’aperto e la detenzione di contenitori in vetro o alluminio nelle aree pubbliche.

Sospese le autorizzazioni per dehors, tavoli, sedie e vasi su suolo pubblico.

Bloccata l’esposizione di merci al di fuori dei negozi.

Sospensioni previste anche per gli uffici comunali, con la sede di Palazzo d’Iseo che resterà chiusa per l’intera giornata del 25 novembre. Stessa sorte per il Centro Anziani di via Vittorio Emanuele II, a partire dalla stessa data, non sarà operativo. Chiusi anche i due cimiteri, a partire dalle ore 7:00 del 25 novembre non sarà possibile far visita ai defunti fino al termine del G7.

Cambia la viabilità

Le aree nevralgiche del centro storico, tra cui piazza Papa Innocenzo III, piazza Bonifacio VIII e via Vittorio Emanuele II, saranno interdette al transito veicolare e pedonale, salvo per i residenti muniti di documento d’identità. Il trasporto pubblico subirà modifiche e sarà sospeso nelle strade centrali.

Per le auto, saranno attivi divieti di sosta con rimozione forzata in via Dante, via Trivio, via San Paolo, via Garibaldi, via Porta Tufoli, e su numerose piazze come largo Zegretti, piazza Sant’Andrea e piazza Guglielmo Marconi. Inoltre, dal 24 novembre verranno sospesi tutti gli stalli di sosta a pagamento.

“Un grande prestigio per la città”

Il Comune di Anagni ha pubblicato tutte le ordinanze sul proprio sito ufficiale e sull’Albo Pretorio, invitando i cittadini a rispettare le disposizioni per favorire il successo del summit e garantire la sicurezza. “L’evento rappresenta un momento di grande prestigio per la nostra città – si legge nella nota ufficiale – e siamo certi che la collaborazione della comunità sarà fondamentale per accogliere al meglio i rappresentanti delle principali economie mondiali”.

Anagni, per un giorno, sarà sotto i riflettori internazionali: un’occasione unica, ma anche una sfida organizzativa che richiederà il contributo di tutti.