Anagrafe digitale: cambio di residenza e documenti anagrafici online

La digitalizzazione arriva anche nella burocrazia degli uffici comunali dell’anagrafe. Dopo una prima fase di sperimentazione partita nel mese di febbraio, è stato ufficializzato il portale dell’ufficio anagrafe online per la residenza.

Ufficio anagrafe digitale: cambio di residenza online

La digitalizzazione dell’ufficio Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR) porterà alla velocizzazione di tutte le procedure burocratiche della registrazione della residenza.

La novità è stata annunciata con un comunicato congiunto del Ministero per l’innovazione tecnologica e la Transizione digitale del Ministero dell’Interno e di Sogei (partner tecnologico dell’amministrazione economico-finanziaria).

Come cambiare la residenza

Le persone interessate al cambio di residenza dovranno prima di tutto collegarsi al sito ufficiale dell’Anpr. Successivamente si potrà entrare nel portale solo tramite l’utilizzo della propria identità digitale: carta d’identità elettronica, SPID, o CNS.

Per quanto riguarda il comune di Roma, gli interventi e gli ultimi perfezionamenti verranno fatti fino al 30 giugno 2022. Tuttavia, il portale per il cambio di residenza è già presente dallo stesso sito del Comune.

Per usufruire del servizio è fondamentale essere maggiorenni ed essere registrati nell’Anagrafe nazionale. Il servizio è possibile sfruttarlo anche se si rimpatria dall’estero, ma comunque bisogna essere iscritti all’Anagrafe italiani residenti all’estero (Aire).

Una volta fatto l’accesso si dovrà compilare un’apposita richiesta a seconda delle proprie esigenze. Come si legge secondo il comunicato ufficiale il cambio residenza per il trasferimento da un qualsiasi Comune ad un altro e per il cambio di abitazione, sia che si sia in territorio nazionale sia che si rimpatri dall’estero.

Inoltre, sarà possibile inviare una richiesta di nuova residenza sia se sono presenti nell’abitazione persone con cui non si hanno vincoli di parentela o affettivi, sia se riguarda una residenza in famiglia esistente con legami affettivi e familiari.

Una volta terminata la procedura sarà possibile anche controllare lo stato di avanzamento della richiesta e anche ricevere gli aggiornamenti via email.

Sarà possibile anche ottenere documenti anagrafici gratuitamente, come certificati di nascita, residenza e anche di matrimonio. Per comuni con plurilinguismo saranno disponibili in più lingue. Oltre tutto sarò possibile avere i documenti disponibili in formato pdf e correggerli prima di scaricarli. Portale Anagrafe Nazionale Popolazione Residente

© Riproduzione riservata