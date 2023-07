Ancc-Coop, in 2022 giro d’affari complessivo da 16,1 mld, +12,4% su 2021

(Adnkronos) – Un giro d’affari complessivo nel 2022 da 16,1 miliardi di euro (+12,4% rispetto al 2021), di cui 14 miliardi provenienti dalla Gdo (+6,4% rispetto all’anno precedente), 75 le cooperative associate, 2.236 i punti di vendita, 6,3 milioni di soci e dieci milioni di clienti settimanali. Sono questi alcuni dei numeri contenuto nel rendiconto economico e sociale 2022 della Coop, presentato oggi nell’ambito dell’assemblea Ancc-Coop organizzata oggi e domani a Roma. Ancora, il numero dei dipendenti ammonta complessivamente a 59.516, nelle sue diverse ramificazioni, mentre sono 6.121 i prodotti a marchio e 5.330 i fornitori di merci. La Coop, in base al rendiconto, è attualmente presente in 18 Regioni, 108 province e 1.223 comuni, ed è terza per quota di mercato della Gdo in Italia, con l’11,7%, preceduta da Conad (15%) e Selex (14,4%). —[email protected] (Web Info)

