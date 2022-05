Anci Lazio e Cna firmano l’accordo per il sostegno a imprese e comuni

È stato firmato venerdì 6 maggio presso la storica sede di Anci Lazio in via dei Prefetti a Roma, il protocollo d’intesa tra Anci Lazio e CNA Roma (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa).

Un impulso di risorse per imprese ed enti locali

L’accordo punta a dare un concreto ed immediato sollievo alla crisi sociale ed economica scaturita dalla pandemia tramite il sostegno ai comuni, in generale, alle P.A. locali e alle imprese per la concreta attuazione delle varie misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Riccardo Varone, Presidente Anci Lazio

“Il documento firmato oggi – spiega il Presidente Riccardo Varone – si pone all’interno di una più ampia strategia di aiuto e sostegno alle imprese e ai comuni del Lazio nell’ambito delle opportunità date dai fondi del PNRR.

Stiamo uscendo da un momento estremamente difficile, l’economia e la società ne hanno risentito grandemente e oggi più che mai le istituzioni devono fare rete per cercare di dare risposte concrete ai cittadini e alle imprese per riuscire a dare quel sostegno e quel supporto necessari a non far affondare le speranze e i sogni di tanti.

Anci Lazio vicina agli amministratori

Come Anci Lazio siamo vicini agli amministratori che, ogni giorno, si trovano in prima linea a dover dare soluzioni efficaci a problemi spesso enormi.

Ringrazio i vertici di CNA Roma, la Presidente Maria Fermarelli e il Segretario Generale, Stefano Di Niola per la sensibilità dimostrata riguardo questo tema”.

“L’opportunità data dai fondi del PNRR, è momento storico fondamentale per il nostro Paese, questo strumento deve però essere manovrato con consapevolezza e capacità; questo accordo fa parte di quella mission che Anci Lazio sta mettendo in campo per dare tutte le opportunità e possibilità di utilizzare al meglio quello strumento. Non possiamo assolutamente lasciare soli i comuni e le imprese”.

Magliocchetti: “Il nostro supporto per le risorse del Pnrr”

Così il delegato alle Politiche Europee di Anci Lazio, Manuel Magliocchetti.

“Il protocollo d’intesa stipulato con ANCI Lazio è un’importante collaborazione per permettere alle imprese di Roma di conoscere le opportunità derivanti dalle risorse economiche del PNRR. Attraverso questo accordo daremo un supporto alle imprese e ai comuni dell’Area Metropolitana di Roma per la concreta attuazione delle varie misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e lo faremo con attività di formazione e informazione. Il valore aggiunto di questa iniziativa è lo spirito di collaborazione per creare sinergie operative di competenze e professionalità al servizio dei territori”, dichiara Stefano Di Niola, Segretario della CNA di Roma.

“Abbiamo accolto con soddisfazione l’avvio di quest’attività di collaborazione virtuosa tra la CNA di Roma e l’ANCI Lazio, come occasione unica per creare delle connessioni importanti tra imprese e le istituzioni locali, con ricadute significative sui territori in cui i nostri imprenditori si trovano ad operare. Tutto questo è fortemente coerente con lo spirito di sistema che è alla base dell’attività della nostra Associazione”, dichiara così Maria Fermanelli, Presidente della CNA di Roma.

