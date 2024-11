“Ancora rosico”: dopo anni di silenzi, la Balivo lo rivela in diretta | L’ospite le fa una PROPOSTA allettante: stoccata alla Nazzaro

Una puntata di ‘La volta buona’ all’insegna della nostalgia quella andata in onda qualche giorno fa. Curioso l’aneddoto di Caterina Balivo

Continua a catturare l’interesse del pubblico ‘La volta buona‘, il talk show del primo pomeriggio di Rai Uno condotto da Caterina Balivo. Nel salotto della bella conduttrice partenopea si alternano personaggi di spicco del mondo dello spettacolo e dello showbiz in genere.

In una delle ultime puntate la Balivo ha voluto parlare di un concorso a dir poco storico del nostro Paese, ovvero Miss Italia. Per molti anni l’evento, diventato nel frattempo un avvenimento televisivo, è stato condotto dal compianto Fabrizio Frizzi, ricordato a lungo nel corso della trasmissione.

A raccontare i segreti e qualche aneddoto del passato è intervenuta colei che da anni organizza il concorso, Patrizia Mirigliani. La celebre manager ha rivendicato con orgoglio i grandi risultati ottenuti nel corso degli anni.

A quel punto la stessa Balivo ha voluto sottolineare come fin dalle sue prime edizioni Miss Italia abbia accolto spesso ospiti di prestigio e di alto livello, come ad esempio Sophia Loren. La carriera della straordinaria attrice campana partì proprio dal celebre concorso.

Caterina Balivo, quanta rabbia in corpo: non lo dimenticherà mai

A quel punto il botta e risposta con Patrizia Mirigliani è proseguito con l’organizzatrice che ad un certo punto ha lanciato una frecciata a tutte le ex concorrenti del concorso che dopo avervi partecipato hanno quasi negato di averlo fatto.

“Non è vero che nessuna ha rinnegato Miss Italia – ha puntualizzato -, qualcuna l’ha fatto, però lì entra in merito anche il carattere“. Ed è arrivato subito dopo il momento clou, quello in cui Caterina Balivo è tornata con la mente ai tempi della sua partecipazione al concorso.

Caterina Balivo, il ricordo brucia ancora: ecco tutta la verità

La conduttrice de ‘La volta buona’ ha infatti rivelato di non avere ancora digerito a distanza di anni la sua mancata vittoria a Miss Italia. La Balivo fu battuta in extremis da Manila Nazzaro, a sua volta autrice di una brillante carriera televisiva con partecipazioni a programmi di successo, come il Grande Fratello.

“Ancora rosico per quella corona che non sono riuscita a vincere“, il rammarico espresso in diretta. Un ricordo doloroso che si è trasformato in un assist raccolto al volo da Patrizia Mirigliani: “Io penso che te la meriti e te le voglio portare…Honoris causa te la porto“. Regalo di Natale?