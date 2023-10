Andrea Giambruno, Calenda: “Solidarietà a Giorgia Meloni”

(Adnkronos) –

Carlo Calenda esprime solidarietà alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per la vicenda che coinvolge l'ex compagno della premier Andrea Giambruno. I fuorionda di Striscia la Notizia relativi al giornalista, diffusi negli ultimi 2 giorni, oggi sono stati seguiti dal post con cui Meloni ha annunciato la fine della relazione. "Tutta questa vicenda è abbastanza sconcia. L'uso strumentale dei fuori onda da parte di reti TV collegate a partiti politici, la richiesta assurda che delle frasi (volgari) di Giambruno risponda Meloni. Il tutto con di mezzo una bimba di 7 anni che deve poter fare una vita normale", scrive Calenda su X, facendo riferimento al legame tra Mediaset e Forza Italia. "Io sono un avversario di Giorgia Meloni ma oggi ha tutta la mia solidarietà. Così in Italia non si produrrà mai nulla tranne il fango, finché il fango non sommergerà tutti e tutto", aggiunge il leader di Azione.

