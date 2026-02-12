Anguillara, morte di Federica Torzullo: la Procura ricostruisce movente e tempi del femminicidio

La Procura della Repubblica di Civitavecchia torna sul caso della morte di Federica Torzullo con un comunicato firmato dal Procuratore Alberto Liguori, diffuso per rispondere al perdurante risalto mediatico e per fare chiarezza sui passaggi dell’indagine, tenendo insieme segretezza investigativa, diritto di cronaca e garanzie difensive.

Nel documento, l’Ufficio inquadra la vicenda come femminicidio e indica come dato ormai acquisito la responsabilità del coniuge, Carlomagno Agostino Claudio, fermato il 18 gennaio 2026. Restano però numerosi aspetti tecnici da definire, in attesa di consulenze decisive, mentre la Procura chiede un’attenzione rigorosa per evitare esposizioni dannose del minore, oggi orfano.

Morte di Federica Torzullo ad Anguillara, la Procura indica il movente legato alla separazione

Nel comunicato, la Procura ricostruisce il movente già delineato con il fermo: il rifiuto di Federica di proseguire la relazione e la volontà di arrivare a una separazione concreta. Il prosieguo degli accertamenti, si legge, avrebbe consolidato questa ipotesi: emergono elementi documentali e dichiarativi relativi al percorso seguito per cercare una soluzione condivisa, voluta con determinazione da Federica e accettata, secondo la Procura, solo in modo apparente dal coniuge.

Il testo insiste su un punto: l'interesse dell'uomo sarebbe stato soprattutto quello di rinviare decisioni definitive, preservando condizioni che lo favorivano. Viene richiamata la permanenza nella villa di proprietà di Federica e il supporto logistico dei suoceri per la gestione del figlio nei momenti di assenza dei genitori.

In questa ricostruzione, la scelta di Federica di passare dai propositi ai fatti, attivando davvero la separazione, avrebbe messo fine a quell'equilibrio e reso inevitabile, per l'indagato, un "punto di non ritorno".

Femminicidio e fase preparatoria: l’ultimatum dopo le feste e l’accelerazione a inizio gennaio

La Procura colloca l’accelerazione della decisione omicidiaria nel periodo natalizio, quando Federica avrebbe posto un ultimatum: dopo le festività, ciascuno avrebbe dovuto trasferirsi in domicili diversi da quello familiare, con il minore destinato a restare nella villa e i genitori alternati nel ruolo educativo.

Dopo aver trascorso insieme le feste, Federica avrebbe preannunciato che, al ritorno da un viaggio in Basilicata previsto per l’11 gennaio 2026, le modalità concordate sarebbero diventate operative.

È qui che il comunicato indica il momento di massima tensione: la sera di giovedì 8 gennaio, alla vigilia della partenza, Federica avrebbe ripreso con decisione il tema mentre preparava le valigie. Secondo la Procura, la reazione dell’uomo sarebbe stata violenta, maturata nella consapevolezza che ogni rinvio era ormai inutile e che dal lunedì successivo le condizioni che lo favorivano sarebbero venute meno.

Dinamica e punti ancora da chiarire: luogo, tempi, arma e modalità di occultamento

Il comunicato entra poi in una zona che, pur offrendo una traccia investigativa, lascia aperti diversi interrogativi. Si parla di un coltello occultato “all’occorrenza” e poi utilizzato, ma l’arma non sarebbe stata ancora trovata. Restano inoltre da definire luogo esatto e sequenza dell’azione: bagno, box doccia, camera armadio oppure altri ambienti.

Anche i tempi indicati, dalle 6.40 alle 7.15, e l’eventuale presenza di altre persone nelle fasi antecedenti, contestuali o successive sono aspetti che la Procura rimette agli esiti delle prove scientifiche.

Il documento richiama anche le modalità di distruzione e occultamento del corpo, con riferimenti a una buca predisposta e a possibili varianti già note agli atti. La Procura chiarisce che la ricostruzione fornita dall'indagato appare poco credibile nella parte in cui descriverebbe una gestione "in perfetta solitudine" di tutto, in un tempo limitato, e segnala che gli esiti tecnici potranno confermare ipotesi già ritenute ragionevoli alla luce degli indizi raccolti.

Indagini in corso: attese autopsia e analisi dei cellulari, spazio per eventuali chiarimenti dell’indagato

Il comunicato sottolinea che si è in attesa del deposito della consulenza autoptica e di quella forense relativa ai cellulari sequestrati. Nel periodo che separa gli inquirenti da questi esiti, viene evidenziato uno “spazio” ancora disponibile affinché l’indagato possa chiarire i punti rimasti opachi dopo due interrogatori.

La Procura collega questo passaggio anche alle valutazioni future che competono alla fase della quantificazione della pena, in base all’eventuale atteggiamento collaborativo e alla definizione compiuta della dinamica.

Al tempo stesso, l’Ufficio ribadisce che, una volta depositate le consulenze, si potranno confermare circostanze ritenute già verosimili: collocazione temporale dell’omicidio fra le ultime ore dell’8 gennaio e le prime del 9 gennaio 2026, possibili ambienti diversi dal bagno, uso di un coltello non recuperato, predisposizione della buca, ipotesi di presenze ulteriori da verificare.

La priorità indicata dalla Procura: proteggere il figlio, orfano di femminicidio

La parte più netta del comunicato è dedicata al minore. Il Procuratore richiama tutti gli attori del procedimento e i media a un forte senso di misura, invitando a valutare con attenzione ciò che viene diffuso all’esterno e a rispettare la privacy del bambino.

Viene segnalata la pubblicazione di dettagli della vita quotidiana che non hanno attinenza con l’accertamento penale: richieste di giochi, lettere, informazioni su audizioni protette, collocamenti provvisori, abitudini familiari.

Secondo la Procura, questo tipo di esposizione rischia di incidere sulla crescita e sullo sviluppo del minore, soprattutto in un contesto ristretto come quello di Anguillara, dove il bambino dovrà continuare a vivere e tornare a scuola.

Il comunicato spiega anche la ratio della nota: coniugare segretezza delle indagini, diritto dell’indagato a indagini anche a suo favore e legittimo diritto di cronaca. Ma, soprattutto, auspica che si riducano i riflettori sul minore, lasciando agli adulti il dovere di garantire un processo equo e corretto.

Come sempre, va ricordato che le risultanze richiamate attengono alla fase delle indagini preliminari e che ogni responsabilità penale sarà definitivamente accertata solo con sentenza irrevocabile.