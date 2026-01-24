Anguillara, morti impiccati in casa i genitori di Claudio Carlomagno, il killer di Federica Torzullo

Un nuovo dolore colpisce Anguillara Sabazia, già segnata dal femminicidio di Federica Torzullo. Nel tardo pomeriggio di sabato 24 gennaio 2026, Pasquale Carlomagno e la moglie Maria Messineo, genitori di Claudio Carlomagno arrestato e detenuto nel carcere di Civitavecchia, sono stati trovati morti nella loro abitazione di via Tevere, alla periferia della cittadina sul lago di Bracciano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il medico legale; al momento l’ipotesi prevalente è quella del suicidio, ma restano necessari gli accertamenti di rito per ricostruire con precisione tempi e dinamica.

Anguillara, morte dei genitori di Claudio Carlomagno: il ritrovamento e l’allarme

Secondo le prime ricostruzioni riferite dalle agenzie e riprese da più testate nazionali, a dare l'allarme sarebbe stata una parente, preoccupata perché i coniugi non rispondevano alle chiamate. Entrata nell'abitazione, li avrebbe trovati senza vita e avrebbe contattato i carabinieri. La scoperta è avvenuta nel pomeriggio, in un contesto che impone prudenza nelle valutazioni: la priorità degli investigatori è mettere in sicurezza l'area, svolgere i rilievi e acquisire ogni elemento utile, a partire da eventuali scritti lasciati dalla coppia.

Anguillara e il contesto dopo il femminicidio di Federica Torzullo

La notizia si inserisce in una vicenda già al centro dell'attenzione giudiziaria. Federica Torzullo è stata uccisa il 9 gennaio e il marito, Claudio Agostino Carlomagno, è stato fermato e poi detenuto a Civitavecchia: secondo quanto emerso nelle ultime giornate, l'uomo ha reso dichiarazioni ai magistrati mentre proseguono le attività investigative e gli approfondimenti medico-legali. In questo quadro, ogni nuovo sviluppo assume un peso istituzionale e sociale che va oltre la cronaca nera, perché investe il tema della prevenzione della violenza domestica, dell'intercettazione dei segnali di rischio e della tutela dei soggetti vulnerabili.

Maria Messineo e le dimissioni dall’incarico: il riflesso sulla vita pubblica locale

Maria Messineo, indicata da diverse fonti come ex assessore alla Sicurezza del Comune di Anguillara, aveva presentato le dimissioni dal proprio incarico nei giorni successivi all'arresto del figlio, con una comunicazione indirizzata al sindaco Angelo Pizzigallo. Un passaggio, questo, che evidenzia come la vicenda abbia avuto ricadute immediate anche sulla dimensione amministrativa, imponendo al Comune scelte rapide e una gestione attenta della comunicazione pubblica, nel rispetto dovuto a tutte le persone coinvolte e all'azione degli inquirenti.

Indagini e verifiche: cosa accade adesso

Con l’intervento del medico legale, viene avviata la prima valutazione tecnica, utile a fissare un perimetro temporale e a indirizzare gli ulteriori passaggi: eventuali esami, acquisizione di testimonianze, verifica di contatti e movimenti. In queste ore gli investigatori devono anche chiarire quando sia maturato il proposito della coppia e se vi siano elementi che richiedano approfondimenti ulteriori. È un lavoro che procede secondo protocolli rigorosi, anche quando l’ipotesi iniziale appare definita, perché ogni decesso deve essere ricostruito senza scorciatoie.

Fra le prime voci raccolte dai media c’è quella dell’avvocato Andrea Miroli, legale di Claudio Carlomagno, che ha parlato di persone “veramente brave”, dicendosi “sconvolto” per l’accaduto. Parole che restituiscono il clima umano di una tragedia multipla e, al tempo stesso, richiamano la necessità di attenersi ai fatti verificati, evitando letture affrettate o giudizi che non competono alla stampa.