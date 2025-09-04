Anguillara Sabazia: tragico scontro stradale tra auto e scooter, muore 17enne

Tra Osteria Nuova e Anguillara Sabazia, la notte tra il 3 e il 4 settembre è stata spezzata da un drammatico incidente stradale. Su via Lanfranco di Pavia, all’altezza della via Anguillarese e non troppo lontano dalle serene rive del lago di Bracciano, uno scontro fra un’auto e uno scooter ha purtroppo avuto un esito letale. La collisione è avvenuta intorno alla mezzanotte ed è stata prontamente rilevata dai vigili del XIV Gruppo Monte Mario.
Lutto per la giovane vittima, 17 anni
Cristiano Pasini, un ragazzo di soli 17 anni, ha perso la vita mentre si trovava alla guida del suo scooter 125. Sebbene le cause dell’incidente siano ancora oggetto di indagine da parte delle autorità locali, le prime ricostruzioni raccontano di uno scontro con una Volvo condotta da un giovane di 21 anni.
Ferito il passeggero dello scooter
Insieme a Cristiano viaggiava sullo scooter anche un altro ragazzo di 18 anni che ha riportato ferite nell’impatto. Fortunatamente, pur essendo stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Bracciano in codice giallo, le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. Nonostante ciò, resta il dolore per la perdita del suo amico e compagno di viaggio.
Indagini in corso
A seguito dello schianto mortale, i vigili hanno proceduto con il sequestro dei veicoli coinvolti per permettere agli esperti di ricostruire nei dettagli la dinamica dell’incidente. Nel frattempo, il conducente dell’auto è stato sottoposto ai test per alcool e droghe presso l’ospedale Sant’Andrea. Le autorità stanno lavorando alacremente per fare chiarezza su quanto accaduto quella notte.
La comunità sotto shock
Il tragico evento ha addolorato profondamente gli abitanti della zona che conoscevano bene Cristiano Pasini. Si susseguono messaggi di cordoglio sui social media mentre amici e familiari si stringono nel dolore. In attesa che le indagini facciano luce su questo ennesimo caso di vittime della strada, il pensiero va alle famiglie coinvolte in questa tragedia.