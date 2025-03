Anime di Carta: il Festival Internazionale che celebra la musica e l’arte il 6 marzo è a Stazione Birra

Il 6 marzo, dalla Sabina a Roma, il Festival Internazionale Anime di Carta fa tappa a Stazione Birra, uno dei locali più celebri della Capitale per la musica dal vivo. Un evento imperdibile, organizzato da Emanuela Petroni in collaborazione con l’associazione culturale Paesi Uniti della Sabina, che da quasi vent’anni porta sul palco artisti emergenti e talenti destinati a lasciare il segno nel panorama musicale e culturale italiano e internazionale.

Anime di Carta, un festival dalla lunga storia

Nato nel 2006 in Sabina, il Festival Anime di Carta ha ospitato negli anni migliaia di artisti, molti dei quali oggi godono di fama internazionale. Il suo successo si deve alla capacità di offrire uno spazio espressivo a musicisti, cantautori, performer, comici e artisti di ogni genere, favorendo un confronto creativo e opportunità concrete per la crescita professionale nel mondo della musica e dello spettacolo.

Un’opportunità per artisti emergenti

Il Festival è aperto a tutti coloro che vogliono esibirsi su un palco prestigioso, senza alcuna quota di iscrizione né tessera associativa. Per partecipare, basta inviare una richiesta su WhatsApp al numero 320 2217420 e attendere un ricontatto per l’organizzazione dell’esibizione.

Le performance si articoleranno in Open Mic, Concerti, Spettacoli, Stand-up Comedy, Jam Session e saranno ammesse sia cover che brani originali. Anche scuole di musica e cori potranno prendere parte alla manifestazione, arricchendo il programma con esibizioni collettive.

Premi e riconoscimenti per i migliori artisti

Il Festival Anime di Carta non si limita a offrire un palco: mette in palio premi prestigiosi del valore compreso tra 1.000 e 5.000 euro, tra cui:

Un anno di management e promozione a livello nazionale e internazionale.

Realizzazione di videoclip e shooting fotografici professionali.

Opportunità di apertura ai concerti di artisti famosi.

Produzione di un disco o di un libro.

Accesso gratuito a sale prove e studi di registrazione.

Una vetrina internazionale: TV, radio e digitale

Tutte le esibizioni verranno documentate con video live, foto e interviste TV e saranno trasmesse su canali televisivi del digitale terrestre in prima serata. Inoltre, i concerti potranno essere riascoltati in radio in ben 196 paesi attraverso Ciadd News RADIO. Un’occasione straordinaria per chi desidera ampliare il proprio pubblico e farsi notare anche al di fuori dell’Italia.

Logistica e attrezzature di alto livello

Gli artisti troveranno tutto il necessario per esibirsi al meglio, grazie a strumentazioni professionali e al supporto di tecnici del suono esperti.

Una squadra che ha preparato una serata molto speciale, dal Direttore Artistico, al proprietario e allo staff di Stazione Birra, a Ciadd News RADIO e TV di Pasquale Sciandra, Paesi Uniti della Sabina TV di Paolo Polidori e, ovviamente, a Emanuela Petroni, ideatrice e anima del Festival Anime di Carta.

Se il tuo sogno è esibirti su un palco prestigioso e avere una reale opportunità di crescita nel mondo della musica e dello spettacolo, Anime di Carta è il tuo palcoscenico.

