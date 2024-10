Anna Tatangelo ‘ritorna’ da Gigi: non se l’aspettava nessuno | L’annuncio fa impazzire i fan

Uno dei motivi che rese celebre Anna Tatangelo quasi vent’anni fa fu la love story avuta con il cantautore napoletano Gigi D’Alessio

Se alcuni critici, non senza un briciolo di malizia, attribuiscono gran parte del successo di Anna Tatangelo alla sua lunga e discussa storia d’amore con Gigi D’Alessio, la bella interprete laziale ha dimostrato con i fatti di meritare il successo acquisito e poi consolidatosi nel corso degli anni.

Otto album registrati in studio, l’ultimo dei quali nel 2021, svariate tournée in giro per l’Italia e l’Europa, un Festival di Sanremo vinto nel 2006 e tanti premi che giurie di esperti le hanno assegnato nell’arco della sua lunga carriera.

Anna Tatangelo è tutto questo e molto altro ancora, ma nell’immaginario di molti appassionati di musica è stata e resterà per sempre solo ed esclusivamente ‘la compagna di Gigi D’Alessio‘. Un peso, una spada di Damocle da cui è molto difficile liberarsi.

Anche perché è capitato spesso in passato e capita tutt’ora che siano gli stessi suoi colleghi ad imbrigliarla in un ruolo che in realtà non le è mai appartenuto. Come ad esempio è accaduto nell’ultima puntata di “Tale e Quale show“, il talent in onda su Rai Uno ideato e condotto da Carlo Conti.

Anna Tatangelo, può sembrare un complimento ma non lo è: cosa è successo

Una delle esibizioni più apprezzate dello spettacolo è stata l’imitazione di Anna Tatangelo da parte della cantante e influencer Giulia Penna, che sul palco ha eseguito uno dei cavalli di battaglia della cantante di Sora, “Ragazza di periferia“.

Un’interpretazione molto apprezzata dal pubblico e dagli stessi giurati, uno dei quali però ha colto l’occasione per lanciare autentiche bordate ad Anna Tatangelo, evocata a più riprese nel suo intervento in studio.

Anna Tatangelo, è indissolubile il legame con Gigi D’Alessio? Secondo Pupo è così

Enzo Ghinazzi, in arte ‘Pupo’, si è lasciato andare a una lunga e dettagliata critica nei confronti della cantante laziale: “Le canzoni sono d’effetto e tutto quello che volete, ma non sono le mie preferite. Lei canta bene e lo sentono tutti, è stata molto brava. La canzone è di D’Alessio, si capisce”.

L’artista toscano ha poi rincarato la dose: “Tu riconosci la Tatangelo perché lei canta solo le canzoni di Gigi D’Alessio. E ora arrivo al punto. Fare la Tatangelo significa imitare una che canta molto bene e basta”. Finora la diretta interessata non ha replicato. Finora…